El XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado de Sevilla recibe 574 obras, 79 más que en la edición anterior

Entrega de este Premio Iberoamericano de Poesía de una pasada edición, en un acto celebrado en el Salón Colón del Consistorio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado que ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado con un total de 574 obras presentadas, lo que supone un incremento de 79 solicitudes respecto a la edición anterior, consolidando la proyección internacional y el prestigio de este certamen literario.

La convocatoria del galardón, publicada el pasado 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está coorganizada por el Ayuntamiento y la Fundación José Manuel Lara, y tiene como objetivo promover la creación poética en el ámbito iberoamericano. El premio, dotado con 4.000 euros, es único e indivisible, podrá declararse desierto y no podrá concederse a título póstumo, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El certamen está dirigido a autores mayores de 18 años naturales de la Comunidad Iberoamericana --los 19 países de América Latina de lengua castellana y portuguesa, así como España, Portugal y Andorra--, independientemente de su lugar de residencia, pudiendo concurrir cada participante con una sola obra.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado muy positivamente los datos de participación. "El notable incremento de obras presentadas confirma la excelente salud de este premio y el reconocimiento que tiene Sevilla como ciudad de referencia para la poesía en el ámbito iberoamericano", ha añadido.

"Desde el inicio del presente mandato en 2023, el Premio ha experimentado un crecimiento sostenido y muy significativo en el número de participantes. Así, se ha pasado de 236 solicitudes en 2023 a 574 en 2026, de las que 408 son de nacionalidad española y 166 de distintas nacionalidades iberoamericanas, lo que supone un incremento global de 338 obras y un aumento porcentual del 143,2 % en apenas cuatro ediciones", ha abundado al respecto la delegada de Cultura.

Esta evolución --con subidas consecutivas de 75 solicitudes en 2024, 184 en 2025 y 79 en 2026-- refleja la consolidación y el creciente prestigio internacional del certamen, así como el impacto positivo de las medidas adoptadas para facilitar la participación y ampliar su proyección en el ámbito iberoamericano", ha abundado la edil dle ramo.

Asimismo, Moreno ha destacado además que "este certamen, que rinde homenaje a la figura universal de los hermanos Machado, refuerza nuestro compromiso con la creación literaria contemporánea y con el fortalecimiento de los lazos culturales entre Sevilla y el conjunto de la comunidad iberoamericana".

En esta edición, como novedad, se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes en aproximadamente 15 días, al tiempo que, en aplicación del principio de simplificación administrativa, se ha reducido la documentación exigida junto a la solicitud, facilitando así la participación.

En cuanto a las nacionalidades de las obras presentadas, 408 corresponden a autores españoles y 166 al conjunto de países iberoamericanos. Destaca la participación de Argentina (45), México (31), Colombia (28), Cuba (18), Chile (11), Perú (7), Ecuador (6), Uruguay (5), Costa Rica (4) y Venezuela (4), así como obras procedentes de Bolivia, Brasil, El Salvador, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana, con una solicitud en cada caso.

Por último, Angie Moreno ha subrayado que "la diversidad de procedencias demuestra la capacidad de convocatoria internacional del premio y la vigencia de la poesía como lenguaje común que une a nuestros pueblos". El XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado continúa así consolidándose como uno de los principales reconocimientos literarios promovidos por el Ayuntamiento, reafirmando la apuesta municipal por el impulso de la cultura y la proyección exterior de la ciudad a través de la palabra poética.