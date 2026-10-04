La XXV Semana de la Arquitectura de Sevilla homenajeará a Anibal González del 5 al 10 de octubre

Archivo - Vista de la Plaza de España desde el monumento a Aníbal González. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) y la Fundación Fidas celebrarán del 5 al 10 de octubre la XXV Semana de la Arquitectura, que este año rendirá homenaje a la figura de Aníbal González y su papel en la transformación urbanística de Sevilla durante las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, bajo el título 'Aníbal González y la transformación de la ciudad'.

Según ha detallado el Colegio de Arquitectos en una nota de prensa, la programación incluirá una exposición, cinco rutas guiadas, una conferencia inaugural, tres mesas de debate y una jornada de dibujo urbano, entre otras actividades, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la evolución arquitectónica y urbanística de la capital hispalense.

De esta manera, la inauguración oficial tendrá lugar el próximo lunes 5 de octubre, a las 12,00 horas, en la sede del COAS, con las intervenciones de la decana de la institución, Nuria Canivell; el nieto del arquitecto, Aníbal González Serrano, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para posteriormente, a las 12,30 horas, abrir la exposición 'Aníbal González y la transformación de la ciudad', que podrá visitarse hasta el 13 de noviembre en la planta baja de la sede colegial, situada en la plaza Cristo de Burgos.

La muestra, elaborada a partir de los fondos documentales de Aníbal González custodiados por Fidas, abordará las transformaciones urbanas de Sevilla a través de siete puntos de la ciudad. Los planos urbanísticos originales se acompañarán de planos de fachadas, fotografías históricas, postales, artículos de prensa e imágenes actuales para mostrar los cambios experimentados por la ciudad ante los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Del mismo modo, la Semana de la Arquitectura también pondrá el foco en otros profesionales que contribuyeron a configurar la Sevilla de comienzos del siglo XX, como José Sáez López, Juan Talavera y Heredia, José Espiau y Muñoz, Ramón Balbuena y Huertas, Vicente Traver y Tomás y los hermanos Gómez Millán, entre otros.

CINCO RUTAS GUIADAS

Las cinco rutas guiadas recorrerán distintos espacios de Sevilla y el conjunto histórico de Aracena (Huelva) mediante itinerarios que permitirán conocer intervenciones urbanísticas y edificios vinculados a Aníbal González y otros arquitectos de su época, desde el centro histórico sevillano hasta los entornos del parque de María Luisa, el barrio del Porvenir y el Arenal. Las plazas disponibles para estas actividades ya se encuentran agotadas.

En esta línea, la programación comenzará el lunes 5 de octubre con una ruta por las aperturas y ensanches del centro histórico, desde la avenida de la Constitución hasta la Cuesta del Rosario, y concluirá la jornada con la conferencia inaugural 'Conversaciones sobre Aníbal', a cargo del arquitecto y catedrático emérito de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo de la Universidad de Sevilla Víctor Pérez Escolano.

La jornada a las 20,00 horas, en el salón de actos del COAS, con la conferencia inaugural 'Conversaciones sobre Aníbal', a cargo de Víctor Pérez Escolano, arquitecto y catedrático emérito de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo de la Universidad de Sevilla.

Durante los días siguientes se celebrarán tres mesas de debate sobre el contexto histórico de Aníbal González, la transformación de la ciudad y la materialidad y los oficios. Los encuentros reunirán a arquitectos, investigadores, historiadores y especialistas de distintas disciplinas.

El martes 6 de octubre, se celebrará la ruta 'Transformaciones en el centro histórico. Arenal de Sevilla', con salida desde el Mercado de Artesanía del Postigo Aceite para analizar intervenciones urbanísticas en torno a la Plaza de Toros y la calle Adriano. Por la tarde, a las 19,00 horas, tendrá lugar la primera mesa de debate, 'Aníbal González, contexto histórico. España-Europa'.

El miércoles 7 de octubre, la ruta recorrerá las aperturas y ensanches del centro histórico, desde la Campana a la Encarnación, para a las 19,00 horas celebrar la segunda mesa de debate sobre la transformación de la ciudad.

Así, el jueves seguirá la ruta por los ensanches de la ciudad, desde el Parque María Luisa al barrio del Porvenir y por la tarde, a las 19,00 horas, tendrá lugar la tercera mesa de debate, 'Materialidad y oficios', que contará con Paloma Carmen Castillo González, historiadora de la Universidad de Sevilla; Rafael Lucas Ruiz, arquitecto, y Claudio Sabariego Albor, ceramista y maestro de construcción tradicional.

El viernes 9 de octubre, la programación se trasladará a Aracena, donde una ruta guiada por la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Huelva Asunción Díaz Zamorano permitirá conocer distintas obras del arquitecto, entre ellas el Ayuntamiento, el Casino Arias Montano, la Gruta de las Maravillas y los chalés de Aracenilla.

La jornada del sábado 10 estará dedicada al dibujo urbano con la actividad 'Dibujando a Aníbal', coordinada por José María Lerdo de Tejada y Alfonso Vázquez Sánchez. Los participantes recorrerán diferentes zonas de Sevilla para representar algunas de las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas vinculadas al arquitecto y sus contemporáneos.

Como actividad extraordinaria, el martes 13 de octubre, la Fundación Fidas acogerá la presentación de la primera Beca de Investigación 'Aníbal González. Arquitectura del Regionalismo', impulsada por el COAS y Fidas para fomentar nuevos estudios sobre la obra del arquitecto y otros protagonistas del regionalismo sevillano. A continuación, a las 20,00 horas, se proyectará el documental 'Aníbal. El Arquitecto de Sevilla', dirigido por Paco Ortiz, con entrada gratuita hasta completar aforo.