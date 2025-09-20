La XXXVII Carrera Nocturna del Guadalquivir bate su récord histórico con 25.000 dorsales ya asignados - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXXVII Carrera Nocturna del Guadalquivir ha batido su récord histórico con 25.000 dorsales asignados a falta de una semana para su celebración.

"Un hito que nunca había ocurrido y que demuestra la gestión y atractiva oferta que el Ayuntamiento de Sevilla está generando en sus actos deportivos", según se recoge en una nota del consistorio.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido a la Feria del Corredor que estará abierta hasta el viernes en Torre Sevilla para que los participantes recojan sus dorsales. El primer edil ha destacado que "Sevilla es una capital mundial para albergar grandes eventos deportivos, como demuestra el éxito de esta edición de la Nocturna, la más multitudinaria de Europa".

La carrera se celebrará el próximo 26 de septiembre a las 22:00 y tendrá el siguiente recorrido: Glorieta de Buenos Aires (salida), Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias, Paseo Cristóbal Colón, Arjona, Torneo, Glorieta Duquesa de Alba, Resolana, Parlamento de Andalucía, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Menéndez y Pelayo, Plaza Juan de Austria, avenida El Cid, Glorieta de San Diego, avenida de María Luisa, Glorieta Marineros, Paseo de las Delicias y, como meta, Glorieta de Buenos Aires.

Con las inscripciones cerradas, la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 se consolida como un evento deportivo familiar que representa la gran apuesta del actual equipo de gobierno para que todos los sevillanos disfruten del deporte.