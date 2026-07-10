Archivo - Yandel aterriza este lunes en el Icónica Sevilla Fest para repasar sus grandes éxitos en "formato sinfónico". - ICONICA - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibirá este sábado a uno de los "precursores" del reggaeton, el puertorriqueño Yandel, también reconocido por el dúo Wisin y Yandel. El artista presentará en la Plaza de España un repaso de sus grandes éxitos en "formato sinfónico", de la mano de una orquesta en directo.

De esta manera, el festival ha anunciado que Yandel reinterpretará, junto a una docena de músicos, los temas que le han llevado a la nominación de los últimos Latin Grammy, como 'Yandel 150', 'Teléfono' o 'Ay Mi Dios', entre otros.

El espectáculo 'Sinfónico' es un "claro ejemplo de su gran momento", en el que ha logrado agotar todas las entradas de su concierto en el Movistar Arena de Madrid y ha formado parte del show especial de J Balvin en Medellín. Asimismo, su éxito ha alcanzado el otro lado del Atlántico, con presentaciones "destacadas" en ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver o Miami.

Al hilo, ha presentado su nuevo sencillo, 'Scarface', un tema que marca el inicio de su próximo álbum, 'Infinito', un proyecto en el que colaborará por primera vez con Rimas Entertainment a la vez que su gira 'Sinfónico' seguirá viajando por nuevas ciudades. El festival abrirá sus puertas para el público a las 20,00 horas y el concierto dará comienzo a las 22,30 horas. Las entradas están a la venta en su página web oficial.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha logrado posicionarse como una de las "principales vivencias musicales de Europa", cuyos carteles han contado con reconocidos nombres como Patti Smith, C. Tangana, 50 Cent, Deep Purple, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Jaime Cullum, Marc Anthony, Tom Jones, Keane. Take That, Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue.