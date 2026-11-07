Yildalina Tatem Brache, X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026

Imagen de la cineasta Yildalina Tatem Brache - SGAE

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Yildalina Tatem Brache (Salcedo, República Dominicana, 1966) es la ganadora del X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026, que ha otorgado Fundación SGAE en el 23º Festival de Cine Europeo de Sevilla, por su largometraje 'Mujeres Extraordinarias. Así en la guerra como en la paz', una historia sobre cinco mujeres que desafiaron los límites y transformaron la historia.

El galardón, concebido como homenaje a la realizadora canaria Dunia Ayaso, fallecida en 2014, está dotado con 5.000 euros y tiene como objetivo reconocer y visibilizar la labor de las cineastas contemporáneas. Un premio que se ha entregado este sábado en un encuentro de Industria celebrado en la azotea del Hotel Abba de Sevilla con la participación de la vicepresidenta por el Colegio Audiovisual de SGAE, Inés París; la guionista y directora Belén Macías; y el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal, tal y como ha asegurado la SGAE en una nota de prensa.

Tras conocer el fallo, Tatem Brache ha asegurado que recibir el X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026 es "una alegría inmensa, de esas que desbordan las palabras, un reconocimiento que tiene para mí un significado muy especial. Lo recibo con gratitud, pero también con plena conciencia de lo que representa: la posibilidad de seguir abriendo caminos para narrar historias desde otras miradas, recuperar memorias que durante demasiado tiempo han permanecido en los márgenes y contribuir a que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en el cine, en los libros y en la vida".

El jurado, presidido por París y compuesto por Macías (El patio de mi cárcel, Marsella) y la también cineasta Andrea Jaurrieta (Ana de día, Nina), ha elegido por unanimidad el largometraje, "un retrato impactante de un grupo de mujeres de la República Dominicana que recupera la memoria de unas luchadoras increíblemente valientes y lúcidas que han dedicado toda su vida, y continúan haciéndolo, a mejorar el mundo".

Además, ha destacado el valor didáctico de la producción, subrayando que "esta película nos ha enseñado muchísimo, tanto de ellas como de la historia de República Dominicana, y estamos seguras de que le ocurrirá lo mismo a cualquier espectador".