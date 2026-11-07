Yildalina Tatem, X Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026 en el Festival de Cine de Sevilla

La cineasta Yildalina Tatem - SGAE

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Yildalina Tatem ha sido galardonada con el 10º Premio Dunia Ayaso de Dirección Femenina de Largometrajes 2026, que ha otorgado Fundación SGAE en el 23º Festival de Cine Europeo de Sevilla, por su largometraje 'Mujeres Extraordinarias. Así en la guerra como en la paz'.

Su obra es una historia sobre cinco mujeres que desafiaron los límites y transformaron la historia, explica SGAE. El galardón, concebido como homenaje a la realizadora canaria Dunia Ayaso, fallecida en 2014, está dotado con 5.000 euros.

Tatem Brache ha asegurado que recibir el premio es "una alegría inmensa, de esas que desbordan las palabras". "Un reconocimiento que tiene para mí un significado muy especial. Lo recibo con gratitud, pero también con plena conciencia de lo que representa: la posibilidad de seguir abriendo caminos para narrar historias desde otras miradas, recuperar memorias que durante demasiado tiempo han permanecido en los márgenes y contribuir a que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en el cine, en los libros y en la vida", ha añadido.