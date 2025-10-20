Zésar Bahamonte, Ana Barriga, Langeheldt y Manuel León, en el programa de arte mural 'Plazes' de Diputación de Sevilla

Presentación de la segunda edición de 'Plazes', en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Plazes 2025', el proyecto de arte mural promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia y comisariado por la galería de arte Delimbo, arranca su segunda edición que, tras el éxito de la primera en 2024, se consolida como un proyecto estable dentro de la programación cultural en la provincia.

El diputado provincial Casimiro Fernández ha presentado este lunes esta segunda edición del proyecto junto a los comisarios, Seleka Muñoz y Laura Calvarro, y los cuatro artistas que se incorporan en este 2025: Zésar Bahamonte, Ana Barriga, Ana Langeheldt y Manuel León, a los que se ha sumado Virginia Bersabé, "para exponer su experiencia artística y social", así como representantes de los municipios en los que se van a desarrollar las nuevas intervenciones de pintura mural: Cantillana, Fuentes de Andalucía, Villanueva del Ariscal y Villanueva de San Juan, detalla en un comunicado.

'Plazes' es un programa pionero en el ámbito provincial. "No existía hasta ahora un proyecto de arte mural con esta dimensión territorial, con este nivel de colaboración entre la Diputación, los ayuntamientos y artistas. Y hoy podemos afirmar que es un ejemplo de cómo la cultura transforma los espacios, revitaliza los entornos y genera identidad", ha afirmado Fernández.

El diputado provincial ha puesto el acento en que, al hablar de 'Plazes' "nos referimos a un arte que no se queda en los museos, que se abre a la calle, que pertenece a la ciudadanía. Un arte que regenera espacios públicos, dinamiza la vida local y que se convierte, además, en un atractivo turístico y cultural que impulsa la economía de nuestros municipios".

GRAN MAPA MURAL DE LA PROVINCIA

En 'Plazes', cuatro artistas del ámbito de la pintura y el arte mural realizan intervenciones en muros de cuatro municipios distintos. Las intervenciones artísticas de arte urbano mural se conciben como una herramienta de revitalización de los espacios públicos, con un alto potencial de transformación del paisaje urbano y de mejora del entorno físico, social y cultural de los municipios.

A través del uso del espacio público como soporte artístico, estas acciones promueven la accesibilidad al arte, democratizan el acceso a la cultura de forma inclusiva y contribuyen a generar nuevos atractivos culturales para locales y visitantes. Y todo ello, poniendo en valor el talento artístico andaluz y conectando con la identidad local de cada municipio.

"Cuando en 2024 pusimos en marcha 'Plazes' como proyecto piloto, lo hicimos con la ilusión de acercar el arte a pie de calle, de hacer que la cultura formara parte del día a día de nuestros pueblos, y de abrir nuevas vías de acceso al arte contemporáneo. Podemos decir que asumimos cierto riesgo, sí, pero un riesgo necesario y bastante controlado por las manos que nos guiaban", ha dicho Fernández.

Asimismo, para el diputado provincial, "más allá del resultado artístico, lo más valioso ha sido el proceso: ver cómo los vecinos se acercaban a los artistas, compartían sus historias y hacían suyo cada mural". "El planteamiento de la Diputación es la creación de una colección de arte mural provincial y una nueva ruta artística en el territorio sevillano. Una colección viva, en constante crecimiento, que hable de quiénes somos, de nuestra diversidad y de nuestra creatividad colectiva".

La primera edición dejó un "legado extraordinario": los murales de Alberto Montes en Los Corrales, Pedro Almeida en Camas, Osier Luther en Mairena del Aljarafe y Virginia Bersabé en El Viso del Alcor. "Cuatro obras, que hoy ya son parte del paisaje urbano, del patrimonio cultural de la provincia y de la memoria viva de esos municipios".

ARTISTAS DE PRESTIGIO DEL MURALISMO CONTEMPORÁNEO

El comisariado del proyecto corre a cargo también en esta segunda edición de Delimbo, una de las galerías más prestigiosas del panorama nacional, dirigida por Laura Calvarro y Seleka Muñoz, reconocidos gestores culturales y pioneros en la introducción y desarrollo del arte urbano en España.

Desde su fundación en 2006, Delimbo ha trabajado con artistas de referencia internacional y ha impulsado proyectos de muralismo contemporáneo en espacios públicos de diferentes ciudades. Para Seleka Muñoz, "los pilares del proyecto combinan la posibilidad de llevar la cultura a los pueblos y conectar a través el arte con la ciudadanía, dando voz a diferentes artistas plásticos que trabajan en Sevilla desde la libertad creativa".

"Un presupuesto que la Diputación ha respetado, entendiendo que lo que venimos a contar no está vinculado a modas, sino que busca tener relevancia más allá del momento. Es muy interesante también el nivel de documentación que se está desarrollando sobre el proceso de creación", ha añadido.