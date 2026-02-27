Zona Franca y el Colegio de Economistas firman en Sevilla un acuerdo para "impulsar" la difusión de su impacto económico

Archivo - Panorámica del área de Zona Franca de Sevilla. En imagen de archivo. - ZONA FRANCA - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla (ZFS), Carmen Tovar, y el decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco Tato, han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la difusión del impacto económico que genera la actividad este espacio empresarial.

Según han enmarcado ambas instituciones en una nota de prensa conjunta, con la firma, ambas establecen un marco general de colaboración orientado "al análisis y la generación de información de referencia sobre la actividad industrial de la ZFS y de su tejido empresarial asociado, así como de datos clave que favorezcan la captación de inversiones y la instalación de nuevas empresas en este espacio".

Entre sus líneas de actuación, el acuerdo contempla la participación conjunta en la elaboración de estudios e informes, el intercambio de información sobre "indicadores económicos vinculados a sectores de alto valor añadido" y la organización de jornadas y actividades divulgativas que "contribuyan a fortalecer la actividad económica, industrial y empresarial de Sevilla y su entorno metropolitano".

Al hilo, Tovar ha destacado que esta colaboración institucional ha sido llevada a cabo con el objetivo de "avanzar en el posicionamiento de la Zona Franca como enclave logístico, industrial y de prestación de servicios de referencia".

Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Sevilla ha señalado que "cuando una ciudad quiere competir y crecer, necesita industria, logística y, sobre todo, datos fiables. Este acuerdo nos permite aportar rigor técnico para medir, explicar y proyectar lo que la Zona Franca representa para Sevilla: actividad, empleo, inversión y capacidad exportadora. El valor de la Zona Franca no es solo su ubicación privilegiada; es su potencial para atraer empresas, impulsar cadenas de valor ligadas a la sostenibilidad y reforzar la marca internacional de Sevilla".