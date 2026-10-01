Zona Franca de Sevilla acerca a empresas las ventajas aduaneras y fiscales para impulsar su competitividad internacional

La delegada de la Zona Franca, el presidente del Puerto y su homólogo en la Cámara de Comercio -todos en el centro-, en la foto de familia con ocasión de una jornada sobre ventajas aduaneras y fiscales - ZFS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) ha celebrado este jueves, 1 de octubre, la jornada 'Zona Franca de Sevilla, un espacio para crecer', una iniciativa dirigida al tejido empresarial sevillano para acercar las ventajas aduaneras y fiscales que ofrece el régimen de zona franca y profundizar en las oportunidades que este enclave representa para las compañías con actividad vinculada al comercio internacional.

La jornada, organizada por la Zona Franca de Sevilla junto al Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Sevilla, se desarrolla en el marco del acuerdo de colaboración vigente entre ambas entidades y cuenta con la participación de la Cámara de Comercio de Sevilla, que ha acogido el encuentro en la sede del Club Cámara Antares, informa la entidad en un comunicado.

Supone, además, la primera actividad organizada por la Zona Franca de Sevilla en el marco de las actuaciones previstas con las entidades con las que mantiene alianzas, una línea con la que la ZFS busca trasladar estos acuerdos al terreno práctico y generar iniciativas que aporten valor al tejido empresarial y contribuyan al desarrollo económico de Sevilla.

La cita responde a la estrategia de la Zona Franca de Sevilla de acercar su régimen fiscal y aduanero al tejido productivo y convertir sus ventajas en herramientas concretas de competitividad empresarial, tanto para las compañías ya implantadas en el recinto como para aquellas interesadas en desarrollar su actividad en él.

A la jornada han acudido representantes de más de 30 empresas, además de instituciones como ICEX España Exportación e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Córdoba y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

Al respecto, la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha destacado durante la apertura que se pretende que las empresas "conozcan qué significa realmente operar desde una zona franca y cómo pueden aprovechar sus ventajas para ser más competitivas y crecer en los mercados internacionales". "La Zona Franca tiene que ser, además de un espacio físico para la actividad empresarial, una herramienta al servicio de nuestras empresas y de la economía del territorio", ha añadido.

El encuentro ha permitido abordar de forma práctica el funcionamiento de una zona franca, su marco aduanero y fiscal y las posibilidades que ofrece a las empresas que importan, exportan o participan en cadenas internacionales de suministro. El objetivo marcado es el de facilitar que las compañías conozcan con mayor precisión las posibilidades del régimen fiscal especial y puedan valorar su aplicación a sus propias operaciones.

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO AL SERVICIO DE EMPRESAS

Tras la bienvenida institucional del presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; la delegada del Estado, Carmen Tovar, ha presentado la Zona Franca de Sevilla y las oportunidades que ofrece a las empresas.

Por parte del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Sevilla ha intervenido su secretario, José Manuel Romero, quien ha subrayado el papel estratégico que desempeñan los representantes aduaneros en la internacionalización de las empresas y en el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la Zona Franca de Sevilla.

El Colegio, entidad de referencia en materia aduanera y comercio exterior en la provincia, ha participado activamente en la organización de la jornada. El contenido técnico ha contado asimismo con la participación de Pedro Ángel Flores, responsable de Aduanas-AEAT para Zonas Francas, quien ha impartido una sesión centrada en los principales aspectos del funcionamiento aduanero de estos recintos y su aplicación a la actividad empresarial.

La iniciativa da continuidad al acuerdo de colaboración suscrito en septiembre de 2025 entre la Zona Franca de Sevilla y el Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Sevilla, concebido para promover la cooperación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de actividades formativas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas instaladas o interesadas en implantarse en el recinto.

Con esta jornada, ambas entidades trasladan esa alianza al terreno práctico mediante una acción destinada directamente a las empresas y orientada a facilitar el conocimiento de la normativa aduanera y convertir su correcta aplicación en una ventaja para la actividad económica y el comercio exterior.

UN ESPACIO PARA COMPETIR Y CRECER

La Zona Franca de Sevilla mantiene entre sus prioridades la divulgación entre el tejido empresarial de las posibilidades que ofrece este espacio fiscal y aduanero y el acompañamiento a las compañías que quieran aprovecharlas.

Ubicada en el área industrial del Puerto de Sevilla, la ZFS dispone de un régimen aduanero especial que permite desarrollar operaciones vinculadas al comercio internacional en condiciones específicas y constituye una herramienta para favorecer e impulsar la actividad industrial, logística y empresarial con proyección exterior.

Esta línea de actuación forma parte de una estrategia más amplia de la Zona Franca para reforzar su conexión con el tejido económico de Sevilla, atraer nuevas iniciativas empresariales y consolidarse como un espacio de referencia para la industria y el comercio internacional.

En este objetivo se enmarca también la política de alianzas desarrollada por la ZFS con instituciones, organizaciones empresariales y agentes socioeconómicos, orientada a sumar capacidades y generar iniciativas concretas que contribuyan a la competitividad, la atracción de inversión y el desarrollo económico de Sevilla y su área de influencia.