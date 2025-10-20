La Zona Franca de Sevilla y la CES refuerzan su colaboración para impulsar la competitividad y proyección internacional

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, y el presidente de la CES, Miguel Rus, firman un acuerdo de colaboración - ZONA FRANCA DE SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) se han comprometido a mantener su colaboración y el desarrollo de diferentes proyectos orientados a la promoción del tejido empresarial, la captación de inversiones y la mejora de la proyección internacional de Sevilla.

En este sentido, la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, y el presidente de la CES, Miguel Rus, han firmado este lunes el acuerdo de colaboración, como informa la institución que radica en el área industrial del puerto.

Durante el acto, Tovar ha destacado el papel "estratégico" en la atracción de inversiones y el "afianzamiento de la marca Sevilla como un referente económico". También ha puesto en valor la labor de las compañías que ya operan en el recinto, a las que calificó como "ejemplo de innovación, compromiso y capacidad de adaptación".

Por su parte, Miguel Rus ha resaltado la importancia de esta alianza entre instituciones que "comparten" el obejtivo de "favorecer el desarrollo económico de Sevilla y su provincia". "Queremos que la Zona Franca se consolide como un enclave empresarial de referencia, capaz de atraer nuevas iniciativas y de impulsar el crecimiento de las que ya están en marcha", ha afirmado el presidente de la CES.

Ambas entidades se han comprometido a mantener una colaboración constante y a desarrollar proyectos conjuntos orientados a la promoción del tejido empresarial, la captación de inversión y la mejora de la proyección internacional de Sevilla.