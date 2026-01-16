El Zurich Maratón de Sevilla contará esta edición con una nueva ruta y récord de participantes extranjeros y mujeres

Presentación de Zurich Maratón de Sevilla 2026 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 ha desvelado este viernes a un mes de su celebración, prevista para el 15 de febrero, algunas de las novedades de cara la próxima edición, entre las que se encuentran, el mejorado recorrido y el aumento de participantes previsto en los próximos años, así un récord de corredores inscritos en lo referido a extranjeros y mujeres.

En este sentido, según ha informado el Consistorio en una nota, la principal novedad es que meta y salida ya no estarán en el mismo punto. El arco de salida se situará en la Avenida de María Luisa, a la altura del Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Esta nueva ubicación "permitirá que haya diferentes oleadas de salida para cada cajón, para que todos los corredores puedan correr a su propio ritmo desde el primer metro y evitar también aglomeraciones en otros puntos del recorrido".

Por su parte, la meta seguirá estando en el Paseo de Las Delicias, en la glorieta de Buenos Aires, y se mantendrán los servicios de guardarropas en la zona del Puerto y la post meta tal y como ha funcionado con mucho éxito en las pasadas ediciones.

Estas dos medidas, separar la meta y salida y mantener guardarropas y post meta, tienen la finalidad de mejorar la comodidad y servicios para los 17.000 corredores populares que participarán, récord de participación histórico de la prueba, 3.000 más que en 2025.

Además, según las previsiones del Ayuntamiento, esta edición dejará números de récord, como el de participación extranjera o femenina, o el que cuenta con más sevillanos y andaluces inscritos en 41 años.

De los 17.000 corredores, 8.954 inscritos son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Por primera vez habrá más de 3.000 franceses dispuestos a completar los 42.195 metros de la carrera hispalense. Habrá 2.596 sevillanos y hasta 3.689 andaluces, lo que suponen las mejores cifras de la historia. Como curiosidad, también habrá en la línea de salida 1.336 madrileños, la segunda provincia con más corredores. Especialmente significativo es la incorporación de la mujer a la prueba, que contará con 3.613 mujeres inscritas, récord también histórico, según el Gobierno local.

Además, entre los casi 200 atletas de élite que se citarán el 15 de febrero destacan en categoría masculina los nombres algunos corredores como el etíope Asrar Hiyrden Abderehman, su compatriota Adugna Takele Bikila o el ganador de la edición 2019, Tsedat Abeje Ayana.

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, ha destacado este concepto de un maratón que "redunde en beneficios para la ciudad los 365 días del año durante el tradicional desayuno de trabajo con los medios de comunicación, en el que también se ha presentado la medalla de esta edición que por primera vez es inclusiva, ya que el texto en el reverso estará también en braille".

Junto a María Tena han asistido a la presentación el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena; el director municipal del Zurich Maratón de Sevilla, José Antonio Ruiz; el director técnico del Zurich Maratón de Sevilla, Javier Gavela; y José Luis Ramos, director Zona Sur Occidental en Zurich Seguros, quienes han posado con la medalla conmemorativa que recibirán los 'finishers' de entre los 17.000 participantes que crucen la meta.

El Zurich Maratón se emitirá en 330 canales de televisión a nivel internacional. En España se podrá ver en directo en Canal Sur, Teledeporte, Eurosport y ETB.