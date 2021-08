John Smith Ayala gana la Copa de Oro de mediano hándicap en el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande

SAN ROQUE (CÁDIZ), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

John Smith Ayala se ha proclamado este viernes vencedor de la Copa de Oro de mediano hándicap del 50º Torneo Internacional de Polo by La Reserva Club Sotogrande, tras imponerse por 8-9 a Nairobi en la final celebrada en el Santa María Polo Club de San Roque (Cádiz).

El equipo ganador consigue así un doblete en la competición, ya que también se hizo con la Copa de Plata Terralpa en esta misma categoría hace dos semanas.

Este sábado se clausura ya la competición con las dos finales pendientes del trofeo dorado: por la mañana la de bajo hándicap y por la tarde la del máximo nivel, el alto hándicap, el título más preciado de este torneo, considerado uno de los cuatro más importantes del mundo.

La final de la tarde de este viernes se disputó en la cancha III de Los Pinos del Santa María Polo Club de San Roque. John Smith Ayala -equipo integrado por Gabriel Aguirre, Gregorio Gelosi, Alejandro Muzzio y Nicolás Álvarez, consiguió una ventaja inicial de dos goles en el marcador al acabar el primero de los chukker o periodos de juego en los que se divide un partido de polo.

EMPATE EN EL TERCER TIEMPO

Por su parte, Nairobi -conjunto formado por Grace Cariss, Santiago Schweitzer, Hernán Pieres y Juan Zubiaurre- logró empatar en el tercer tiempo a cinco goles. Pero John Smith Ayala volvió a ponerse por delante en el cuatro chukker y ya lo mantuvo hasta la conclusión del encuentro.

Antes de este partido, se jugó la final The Seven entre quienes no alcanzaron las semifinales: Hodro Polo Team y Santa Quiteria, con victoria de los segundos por 8 a10.

Tras la penúltima jornada de juego, este sábado se celebrará la clausura del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande con dos citas en la agenda, ambas en el Santa María Polo Club de la localidad gaditana de San Roque.

DOS FINALES

Por la mañana, a las 12,15 horas en la cancha IV, podremos ver la final de la Copa de Oro Isolas 1892 de bajo hándicap entre Almasanta y BP Polo. Ya por la tarde, a partir de las 18,30 horas, la esperada gran final de la Copa de Oro 50º Aniversario de alto hándicap, que enfrentará a Ayala Polo Team y Marqués de Riscal.

Hay mucha expectación por saber quién se lleva el trofeo de mayor relevancia en esta edición que celebra el medio siglo de vida de uno de torneos del Grand Slam mundial, tras cinco intensas semanas de competición.

Pero antes de que se apaguen las luces, el público podrá disfrutar del último día de espectáculo deportivo y de la oferta de ocio complementaria, como la zona gastronómica y de bares, la música en vivo, las tiendas de moda y complementos o el área infantil. La entrada es libre y gratuita, igual que el aparcamiento.

Este 50 aniversario del Torneo Internacional de Polo ha tenido como sede tres prestigiosos clubes de Sotogrande: Ayala Polo Club, Dos Lunas Polo Club y Santa María Polo Club.

Una unión que refuerza un evento de gran interés para aficionados y turistas. No en vano, cuenta con el respaldo de Turismo Andaluz, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Roque.