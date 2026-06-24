El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol recibe una mención especial de ACI Europe en los 'Best Airport Awards 2026'

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MADRID 24 Jun. (EUROPA RESS) -

El Consejo Internacional de Aeropuertos de Europa (ACI Europe) ha distinguido al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y al aeródromo británico de London Luton con sendas menciones especiales en los premios 'Best Airport Awards 2026', unos galardones anuales que evalúan la excelencia y las mejores prácticas dentro del sector del transporte aéreo comercial.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha obtenido este reconocimiento dentro de la categoría que engloba a las infraestructuras de entre 25 y 40 millones de pasajeros al año, mientras que las instalaciones de London Luton --participadas mayoritariamente por Aena-- han sido destacadas en el segmento de aeropuertos con un tráfico de entre diez y 25 millones de viajeros.

Las distinciones fueron anunciadas esta semana en Praga durante la cena de gala del 36 Congreso Anual y Asamblea General de la organización sectorial internacional.

La delegación de Aena encargada de recoger los galardones estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Javier Marín; el director de Datos y Mercado Aeronáutico, Ignacio Biosca; y la responsable de Mercado Aeronáutico y Relaciones Internacionales, Irene Gracia.

Los galardones 'Best Airport Awards', otorgados por un comité independiente de expertos en transporte y movilidad, valoran el desempeño operativo, comercial y de gestión de los centros de operaciones.

En concreto, el jurado pondera los esfuerzos e inversiones de los gestores aeroportuarios en materia de innovación tecnológica, sostenibilidad medioambiental y optimización de la experiencia del pasajero.

Ambas infraestructuras ya contaban con trayectoria en este certamen internacional. El aeropuerto de London Luton fue elegido como el mejor de Europa en su categoría en la edición de 2024, mientras que el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol recibió otra mención especial en el año 2021, en aquella ocasión en la modalidad de 'Aeropuerto Accesible', debido a los servicios e infraestructuras desplegados para personas con movilidad reducida.