El Ayuntamiento de Almería adjudica por 325.000 euros las obras de rehabilitación de la Torre de San Miguel

Archivo - Torreón de San Miguel, en Cabo de Gata (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la mercantil Odysma S.L. las obras de rehabilitación de la Torre de San Miguel, en Cabo de Gata, por importe de 325.066,99 euros, lo que permitirá que este bien patrimonial quede habilitado como punto de información turística y espacio expositivo.

Las obras comenzarán previsiblemente a principios de 2026, según ha indicado en una nota el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca.

A este acuerdo, aprobado en la junta de gobierno local, se suma también la adjudicación, a varias empresas y por importe total de 110.806,11 euros, del contrato para el suministro de una boya marina para el control de parámetros medioambientales, dos tótems cuenta-bicicletas, 74 sensores de aparcamientos y plazas para personas con movilidad reducida (PMR) y de un sistema de control de accesos para el Palacio de Congresos 'Cabo de Gata'.

De la Blanca ha destacado la importancia de estos acuerdos, con una inversión cercana al medio millón de euros, tanto para la "protección y mejora del patrimonio de la capital", como para la adopción de "herramientas de gestión inteligente" de los recursos turísticos.

El proyecto de rehabilitación fue diseñado por el estudio 'Cano Lasso Arquitectos' y bautizado con el nombre de 'Torre Varada'; una idea que busca mantener la autenticidad constructiva y arquitectónica del inmueble, construido hace 250 años bajo la dirección del ingeniero Tomás Warluzel D'hostel.

"Con esta actuación, en la que han participado las áreas de Turismo y Urbanismo, no solo recuperamos un espacio de gran valor histórico. También generamos nuevas oportunidades turísticas, culturales, integrando además este bien patrimonial en la vida cotidiana de un barrio tan identitario, como es Cabo de Gata, y por extensión en el conjunto de la ciudad", ha dicho el edil.

De esta forma el Torreón de San Miguel, en el barrio de Cabo de Gata, será reconvertido en oficina de turismo y espacio expositivo. La actuación forma parte de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades que, en sus diferentes fases, contempla una inversión total de cinco millones de euros, sufragados al 50 por ciento entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía.

La intervención a través de este proyecto permitirá la recuperación de este Bien de Interés Cultural (BIC), antigua atalaya militar del siglo XVIII y en desuso desde los años 90, cuando dejó de funcionar como cuartel de la Guardia Civil. El proyecto además ha incluido la recuperación ambiental de su entorno.