El Ayuntamiento de Almería destina 100.000 euros al equipo multimedia inmersivo de la Torre de San Miguel

Obras de rehabilitación de la Torre de San Miguel en Cabo de Gata (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación para el suministro e instalación del equipamiento inmersivo multimedia de la Torre de San Miguel, en Cabo de Gata, con un presupuesto base de licitación de 100.000 euros.

Esta actuación supone el paso definitivo para completar la rehabilitación integral del inmueble, cuyas obras se encuentran actualmente en ejecución, y ponerlo en funcionamiento como un "innovador punto de información turística", según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

La actuación forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía y permitirá dotar a la torre de un sistema audiovisual de última generación diseñado para mejorar la experiencia de los visitantes y poner en valor el patrimonio histórico de este singular enclave del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El proyecto contempla la instalación de un sistema de vídeo inmersivo de 360 grados mediante pantallas LED curvas adaptadas a la arquitectura interior del edificio, un sistema de iluminación dinámica sincronizada con los contenidos audiovisuales y un sistema de sonido envolvente que permitirá ofrecer una experiencia sensorial al visitante.

Además, el equipamiento incluirá un holograma, sensores de presencia que activarán automáticamente las proyecciones y los diferentes elementos tecnológicos necesarios para el funcionamiento integrado de toda la instalación.

Con este contrato se culminará la transformación de la Torre de San Miguel en un espacio destinado a la interpretación y promoción turística de Cabo de Gata, ofreciendo a vecinos y visitantes una nueva forma de conocer la historia, los valores naturales y el patrimonio del entorno a través de las nuevas tecnologías.

El contrato tiene un plazo de ejecución de cuatro meses desde su formalización y comprende tanto el suministro del equipamiento como su instalación y puesta en marcha.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de la oferta turística de la ciudad mediante la recuperación y puesta en valor de espacios patrimoniales, impulsando al mismo tiempo la innovación y la digitalización de los recursos destinados a la atención e información de los visitantes.

La rehabilitación de la Torre de San Miguel, actualmente en marcha, permitirá recuperar uno de los edificios más representativos de Cabo de Gata, reforzando su atractivo como recurso cultural y turístico dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía.