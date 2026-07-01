El Ayuntamiento de Córdoba valora el aumento de pernoctaciones en mayo en hoteles y apartamentos con 200.000

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha destacado este miércoles el aumento de las pernoctaciones durante el mes de mayo tanto en los hoteles como en los apartamentos turísticos, llegando a alcanzar las 200.371, un 1,03% más respecto al año 2025.

Según ha informado el Consistorio, en lo que se refiere al acumulado mensual, desde enero a mayo se han contabilizado un total de 788.283 pernoctaciones, un 4,04% por encima del ejercicio anterior. En ambos casos, ha sido el turismo nacional el que ha liderado la subida, experimentando una escalada del 6,64% en el acumulado mensual.

En cuanto a los datos turísticos del mes de mayo referentes a los apartamentos que hizo públicos este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojan un total de 12.760 viajeros, un incremento del 30,12% respecto al año anterior y un 139,49% más que en el año pre-pandemia. Los turistas nacionales han subido un 25,45% y los extranjeros un 4,77%.

Las noches recogidas en apartamentos turísticos durante el mes de mayo han sido de 26.091, un 24,42% más respecto a 2025 y un 164,86% más respecto a las cifras de 2019. Por su parte, en los hoteles se han contabilizado 174.280 pernoctaciones.

Aguilar ha resaltado "el buen comportamiento del turismo en lo que se refiere a los alojamientos, un aspecto muy importante para el sector y en el que se pone el foco desde el Ayuntamiento, ya que el aumento de las pernoctaciones ha sido un objetivo a cumplir desde hace años".

La delegada ha indicado que "la buena campaña de promoción de la oferta turística y la puesta en marcha de acciones muy interesantes para dotar de contenido el ocio nocturno han sido muy positivas para avanzar en ese reto de que crezcan las pernoctaciones".

Al hilo, la edil ha subrayado que "la ciudad cuenta con una magnífica oferta de alojamientos hoteleros de las diferentes gamas que cubren la demanda de los visitantes" y ha agradecido a los hosteleros "su gran labor para que el sector crezca". Asimismo, ha añadido que "igualmente se dispone de una oferta de apartamentos muy atractiva que da respuesta a los nuevos comportamientos del turismo".