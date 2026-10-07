Bauzá destaca el cambio del modelo turístico hacia la contención, la calidad y la inteligencia de datos

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en una mesa redonda del TIS. - CAIB

SEVILLA/PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha expuesto las líneas generales de la política turística balear, centrada en la contención de la oferta, la reconversión cualitativa y la convivencia equilibrada entre residentes y visitantes.

Lo ha hecho durante su intervención este miércoles en una mesa redonda en el marco de la séptima edición del Tourism Innovation Global Summit (TIS), que se celebra en Sevilla entre el 6 y el 8 de octubre.

En concreto, ha subrayado el "cambio de rumbo experimentado por el archipiélago esta legislatura, que ha pasado de medir el éxito únicamente por el volumen de llegada de visitantes a priorizar indicadores de impacto social, ambiental y valor añadido por turista", ha dicho.

El conseller ha detallado el paquete de medidas de contención impulsadas, así como la lucha contra el intrusismo, el acuerdo con las navieras de cruceros o la regulación de la entrada de vehículos y 'rent a car'.

También ha destacado la recuperación del patrimonio cultural y la mejora de las infraestructuras que el Govern fomenta con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En este contexto, ha resaltado la alianza entre la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y el clúster Turistec, que ha permitido acudir al TIS 2026 con un stand propio de 80 metros cuadrados en el que están representadas hasta ocho empresas coexpositoras del archipiélago.