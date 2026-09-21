Cádiz celebrará el Día Mundial del Turismo con conciertos de pequeño formato en los Depósitos de Tabacalera

La teniente de alcalde de Turismo en Cádiz, Beatriz Gandullo, explicando las actividades por el Día Mundial del Turismo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz se sumará a la celebración del Día Mundial del Turismo, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, con la organización de un programa de actividades encaminado a promover el patrimonio y la historia de la ciudad, así como la cultura y donde se recoge un ciclo de conciertos de pequeño formato en los Depósitos de Tabacalera.

Antonio Lizana, Martirio y la bailaora María Moreno protagonizarán este ciclo de música los días 2, 3 y 4 de octubre, como ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La teniente de alcalde de Turismo en Cádiz, Beatriz Gandullo, ha explicado que esta programación se llevará a cabo desde este miércoles 23 de septiembre hasta el próximo 4 de octubre y contará con la celebración por primera vez de este ciclo de conciertos.

"Este año vamos a llevar a cabo una amplia programación centrada en dar a conocer nuestro patrimonio histórico y monumental, pero también destinada a promover un turismo cultural, que encaja con el modelo turístico que queremos para Cádiz: accesible, en convivencia con los vecinos y que proteja nuestra identidad", ha apuntado la concejala.

Los ciudadanos podrán acceder de forma gratuita a visitas y rutas guiadas así como al bus turístico. En este sentido, se han programado visitas al Ayuntamiento los días 23, 28, 29 y 30 de septiembre a las 10,30 horas, así como el viernes 25 a las 10,00 horas.

También se desarrollará la nueva ruta, 'El legado de los jándalos', promovida por Francisco Durán y Alberto Rodríguez, para dar a conocer la importancia de los cántabros en la ciudad. Se realizará los días 24 y 26 a las 18,30 horas.

La ruta 'De Gadir a Gades. La Caleta y El Testaccio', promovida por Juan Miguel Pajuelo, se desarrollará el 23 y 26 de septiembre a las 10,00 horas, el viernes 25 tendrá lugar la ruta 'Cargadores a Indias', y el domingo 27, 'El siglo de oro de Cádiz', que ha dado a conocer María Luisa García, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Cádiz y la Provincia, y que volverán a repetirse tras el éxito cosechado durante la celebración del programa cultural municipal Orgullos@s de nuestra historia.

A estas actividades se sumará también el bus turístico City Sightseeing, al que se podrá acceder de forma gratuita los días 25, 26 y 27, de 10,00 horas a 17,00 horas.

Como novedad, se ofrecerá por primera vez el ciclo de conciertos gratuitos Umbral en los Depósitos de Tabaco, un espacio que se estrena como escenario de espectáculos de pequeño formato, aunando tres lenguajes artísticos diferentes.

"Me hace especial ilusión que este ciclo nazca precisamente en los Depósitos de Tabaco y que sean los primeros conciertos que celebremos allí. Estamos hablando de un espacio que está llamado a la cultura, innovación, emprendimiento, empleo y a nuevas oportunidades. Estamos recuperando espacios de nuestra historia para llenarlos de presente y de futuro", ha manifestado Gandullo, quien ha apuntado que Umbral llega "como una puerta que se abre para los gaditanos y gaditanas".

El 2 de octubre a las 20,00 horas tendrá lugar la actuación de Antonio Lizana; el 3 de octubre a la misma hora actuará Martirio, y el domingo 4 de octubre, a las 12,30 horas, será el turno de la bailaora gaditana María Moreno. El acceso al recinto será libre y gratuito hasta completar el aforo de 500 localidades.

Las inscripciones e invitaciones para cualquiera de las actividades propuestas se podrán realizar de forma presencial en el Centro de Recepción de Turistas, situado en el Paseo de Canalejas s/n.