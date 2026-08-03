La celebración de torneos en primer semestre refuerza liderazgo de la Costa del Sol en el segmento de golf

Archivo - La celebración de torneos profesionales, amateurs y solidarios, durante el primer semestre del año, refuerza el liderazgo de la Costa del Sol en el segmento de Golf - TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

LIV Golf Andalucía ha puesto el broche al calendario de competiciones que, a lo largo del primer semestre de 2026, ha vuelto a situar a la Costa del Sol entre los grandes escenarios del golf internacional.

La celebración de uno de los circuitos profesionales con mayor proyección mundial ha reforzado la imagen del destino ante un público internacional de alto poder adquisitivo y ha servido para culminar una primera mitad de año marcada por la celebración de torneos de primer nivel en distintos segmentos de este deporte, han indicado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Disputado en el Real Club Valderrama, LIV Golf Andalucía reunió a algunos de los mejores jugadores del mundo en un formato innovador que combina competición individual y por equipos, una puesta en escena diferencial y una amplia cobertura mediática internacional. Su celebración ha vuelto a colocar a Andalucía y, especialmente, a la Costa del Sol en el centro de la actualidad golfística mundial.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el golf es uno de los principales motores turísticos de la Costa del Sol y un segmento estratégico para nuestro destino".

"Acoger competiciones de este nivel supone una oportunidad extraordinaria para proyectar nuestra imagen en mercados internacionales y reforzar un posicionamiento construido durante décadas", ha agregado.

La presencia de LIV Golf ha culminado una programación que ha permitido mostrar la fortaleza de la oferta golfística del destino desde diferentes perspectivas. A lo largo de los primeros meses del año, la Costa del Sol ha acogido competiciones profesionales de primer nivel, torneos sénior, pruebas del circuito femenino, campeonatos amateurs y eventos solidarios, consolidando un calendario que refleja la diversidad y madurez del segmento.

Entre las grandes citas de 2026 ha destacado la apertura de la temporada mundial del Legends Tour con el Staysure Marbella Legends, que reunió a algunas de las grandes figuras del golf internacional sénior.

También el Santander Golf Tour volvió a poner de relieve el compromiso del destino con el impulso del golf femenino, mientras que La Cala Resort fue presentada como sede del Andalucía Costa del Sol Open de España by Oysho, una de las pruebas más relevantes del calendario europeo femenino.

El calendario también ha incorporado nuevas iniciativas como Schuster & Friends, que celebró por primera vez una edición en la Costa del Sol y regresó posteriormente con un torneo que combinó deporte, solidaridad y promoción internacional del destino.

A ello se sumaron competiciones de marcado carácter social, como el Torneo Benéfico Fundación Xana o el Memorial Carlos Gil, así como pruebas amateurs de alcance nacional disputadas en algunos de los campos más emblemáticos de la provincia.

"Nuestro liderazgo no se sustenta únicamente en la calidad de nuestros campos, sino en la capacidad para organizar eventos de primer nivel durante todo el año y para atraer perfiles de jugadores muy diversos. Esa combinación es la que ha convertido a la Costa del Sol en uno de los grandes destinos europeos para el turismo de golf", ha explicado González.

Con más de setenta campos en la provincia y unas condiciones climáticas que permiten jugar durante todo el año, la Costa del Sol continúa siendo uno de los principales destinos europeos para este segmento. La celebración continuada de competiciones nacionales e internacionales contribuye, además, a reforzar la notoriedad del destino, atraer visitantes de alto impacto económico y mantener la actividad turística más allá de la temporada estival.

El balance de 2026 confirma así la capacidad de la Costa del Sol para combinar la organización de grandes eventos deportivos con una sólida estrategia de promoción turística, utilizando el golf como una herramienta para fortalecer su posicionamiento internacional y seguir consolidando su liderazgo como la auténtica Costa del Golf.