Córdoba acoge desde el sábado la exposición 'La edad de oro de los judíos de al-Andalús'

CÓRDOBA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba acoge desde el próximo sábado y hasta el 1 de septiembre la exposición 'La edad de oro de los judíos de Alandalús', una muestra organizada por el Centro Sefarad-Israel en colaboración con la Red de Juderías de España, de la que forma parte Córdoba representada por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur).

Según ha informado el Ayuntamiento, dicha muestra documenta el día a día de los judíos de la Península Ibérica de los siglos X al XIII gracias a los documentos que se descubrieron en la Guenizá de El Cairo.

Las guenizás son habitáculos ubicados en sinagogas y cementerios judíos en los que se depositaban todos aquellos documentos de carácter sagrado que quedaban inservibles, pero que la tradición judía impide destruir.

Los más de 200.000 manuscritos hallados allí se remontaban en muchos casos al siglo X e incluían cartas, informes judiciales, contratos de matrimonio, testamentos... y permitieron a los investigadores que durante años estudiaron este hallazgo crear un retrato de cómo era la vida de las comunidades judías del Mediterráneo durante los siglos X, XI y XII, un momento en el que al-Andalús fue considerada uno de los epicentros de aquel esplendor cultural y económico que vivía el mundo judío.

Buena parte del resultado del análisis de esos documentos, muchos conservados en la Universidad de Cambridge, podrá verse en la exposición 'La Edad de Oro de los judíos de Alandalús', una muestra comisariada por el catedrático de la Universidad de Granada José Martínez Delgado que podrá visitarse concretamente en el Patio de Crucero del Alcázar de los Reyes Cristianos.

La inauguración está prevista el viernes, a las 21,15 horas, y la asistencia es por invitación. La exposición brinda una visión de la sociedad de esa época, destacando figuras importantes como Ibn Shaprut, Ibn Gabirol, Judá Haleví y Maimónides, así como su valioso legado cultural que perdura hasta hoy.

A través de facsímiles, reproducciones virtuales, imágenes y recreaciones, la muestra ofrece una perspectiva auténtica de la vida, preocupaciones y logros de esta comunidad a lo largo de la historia. Además, plantea preguntas sobre nuestra comprensión de la Edad Media y la similitud de nuestra vida cotidiana con la de nuestros antepasados andalusíes.

La muestra ha sido organizada por el Centro Sefarad-Israel, con la colaboración de Casa del Mediterráneo, el Miller Center for Contemporary Judaic Studies y The George Feldenkers Program in Judaic Studies de la Universidad de Miami, la Red de Juderías de España, el World Jewish Congress y la Fundación Hispano Judía.

Cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, El-Al, Instituto Cervantes, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Granada, el Trinity College de Dublin y el European Research Council.

RECREACIÓN DE ARRABALES DE CÓRDOBA

La magnífica recreación de los arrabales de la Córdoba del siglo X que puede contemplarse en la exposición han sido creados por la empresa cordobesa Arkeotexturas, basándose en los estudios de los arqueólogos cordobeses Rafael Valera y Cristina Camacho. Esta exposición se inauguró en septiembre de 2023 en el Centro Sefarad-Israel de Madrid, donde se ha podido visitar hasta marzo de 2024 y la semana pasada se inauguró también en Tesalónica.

Tras Córdoba, la exposición viajará a Lucena en septiembre, a Hervás (Cáceres) en octubre, a Jaén en noviembre, a Lorca en diciembre, a Calahorra en enero, a Monforte de Lemos en marzo y seguirá su recorrido hasta completar las 21 ciudades de la Red de Juderías, cuya sede institucional está en Córdoba.

El horario de la muestra es de martes a viernes, de 8,15 a 15,00 horas --último acceso a las 14,30--; sábado de 9,30 a 15,00 horas --último acceso a las 14,30--, y domingos y festivos, de 8,15 a 14,45 --último acceso a las 14,00--. Horarios y entradas en este enlace: 'https://museosdecordoba.sacatuentrada.es/', con entrada gratuita para residentes en el término de la capital.