Córdoba presenta su candidatura para volver a formar parte del consejo de administración de la OCPM

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, en Marrakech para participar en el 18 Congreso Mundial de la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio (OCPM). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Centro Histórico, Lourdes Morales, se encuentran en Marrakech para participar en el 18 Congreso Mundial de la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio (OCPM), que se prolongará hasta el viernes y en el que se renovarán sus órganos de gobierno.

En este sentido, Córdoba ha oficializado este martes su candidatura para volver a formar parte del consejo de administración de la OCPM, puesto que logró en el último Congreso Mundial celebrado en 2024 en la ciudad cordobesa en el que el alcalde fue designado como vicepresidente de esta organización.

La candidatura ha sido defendida por el regidor en el seno de la Asamblea General de la OCPM celebrado este martes en la ciudad marroquí. Bellido ha destacado que "Córdoba cuenta no sólo con el aval de sus cuatro Declaraciones de Patrimonio de la Humanidad y su legado histórico y cultural, sino que en los últimos años ha encabezado y liderado acciones que apuestan tanto por la conservación como por la habitabilidad de los cascos históricos y la cogobernanza en materia de decisiones que afectan al patrimonio".

Al respecto, Bellido ha destacado iniciativas como la aprobación definitiva de las 64 medidas que componen el Plan Especial del Casco Histórico, fruto del consenso entre vecinos e instituciones, las medidas para el debate y adaptación de la normativa para la instalación de placas solares en el Centro Histórico, las medidas adoptadas para frenar la proliferación de las viviendas de uso turístico en zonas saturadas de la ciudad o la actuación desarrollada por los Bomberos de Córdoba, cuyo jefe operativo también forma parte de la delegación en Marrakech, en el incendio de la Mezquita-Catedral y que se ha convertido en un referente mundial en materia de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo en el patrimonio.

Asimismo, el alcalde ha defendido la candidatura señalando que "la ciudad es un referente mundial en el mundo del Patrimonio, tanto por su importancia histórica como por el impulso de acciones desarrolladas en los últimos años". "Córdoba quiere estar en el consejo de la OCPM para aportar su experiencia y liderazgo y, de la misma manera, para formar parte de las importantes decisiones que se van a adoptar en los próximos años en materia de habitabilidad, sostenibilidad y la creación de un nuevo proyecto urbano que nos afecta directamente por nuestra condición de ciudad patrimonio", ha aseverado.