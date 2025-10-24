La Cumbre Mundial de Agencias de Viajes, "una gran oportunidad" para la provincia de Jaén

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén acogerá entre el 5 y el 7 de noviembre la celebración de la 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, que reunirá a más de 120 asociaciones empresariales de todo el mundo, 80 de ellas internacionales, y a 240 personas del sector turístico mundial. Esta cumbre contará con el respaldo de la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía que han coincidido en la "gran oportunidad" que supone para la provincia.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, Francisco Fernández, han sido los encargados de dar cuenta de este evento que se ha presentado en el marco de Tierra Adentro 2025, y que también ha sido presentado por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala.

En este acto, Lozano ha apuntado que "gracias a la Diputación, la provincia y el destino Jaén, paraíso interior volvemos a ser protagonistas del turismo mundial" con la celebración de este evento que tendrá lugar en Jaén capital y también en las ciudades de Baeza y Úbeda.

Se trata, como ha explicado el diputado, de un encuentro que "tiene una vertiente fundamentalmente profesional, que va a reunir a asociaciones y personas del sector que, sin duda, van a vivir en primera persona esta cita que profundizará en los retos del modelo turístico de presente y de futuro que tenemos implementado no solo en la provincia, sino a nivel global".

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior también colabora en el patrocinio de esta cumbre que contará con la presencia de presidentes de estos colectivos procedentes de más de 60 países. La administración andaluza ha destinado más de 120.000 euros para contribuir a atraer hasta la capital jiennense este evento internacional, con el que pretende situar a la provincia en "el epicentro internacional del turismo".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha destacado también "el importante esfuerzo que desde la Consejería de Turismo se ha realizado para que esta octava cumbre venga a Andalucía y más concretamente a la provincia de Jaén". "Durante estos días, mandatarios llegados desde países como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda, conocerán las magníficas oportunidades que, desde el ámbito del turismo interior, se representan en Jaén", ha dicho Ayala.

El delegado territorial ha recordado que se trata de una "gran oportunidad para continuar proyectando el liderazgo de Jaén en la proyección de Andalucía como destino competitivo en el ámbito internacional".

Igualmente, ha recordado que la provincia jiennense recibió más de 425.000 visitantes en el segundo trimestre de 2025, con un viajero cuyo gasto superó los 90 euros por día y que puntuaron sus viajes con un 9,4 sobre 10, la nota más alta de Andalucía.

Esta octava cumbre, que en anteriores ediciones se ha celebrado en ciudades como Granada o Sevilla, contará con conferencias y ponencias en las que se analizarán las necesidades de las agencias de viajes desde el punto de vista de los principales líderes y expertos del sector a nivel mundial.

José Ayala ha aplaudido el "papel clave de las agencias de viaje en la comercialización de los productos y destinos turísticos que parten de los empresarios del sector y en los que encuentran siempre el apoyo y el compromiso del Gobierno andaluz".

Además, ha señalado la importancia de que este encuentro "sirva para continuar afianzar la presencia de Jaén como destino de interior con su consecuente impacto positivo en la economía y en la generación de empleo locales".