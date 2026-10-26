Despegan desde Málaga las nuevas rutas de Ryanair para el invierno

Archivo - Ryanair - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha informado que los primeros vuelos de sus nuevas rutas de invierno de 2026 desde Málaga a Trieste, Venecia y Hamburgo han despegado este lunes, mientras que su servicio a Turín comenzó a operar este pasado domingo.

Así, Ryanair operará dos vuelos semanales desde/hacia Trieste y Hamburgo, y cuatro vuelos semanales desde/hacia Venecia y Turín este invierno, lo que "ofrecerá a sus clientes de Málaga aún más opciones con las tarifas más bajas de Europa", han señalado en un comunicado.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha indicado que "ha sido fantástico ver cómo despegaban entre ayer y hoy los primeros vuelos de nuestras nuevas rutas de invierno de 2026 desde Málaga a Trieste, Venecia, Turín y Hamburgo, llevando a los primeros de los muchos pasajeros satisfechos de Ryanair a sus escapadas de invierno de este año".

"Nuestras rutas a Trieste y Hamburgo operarán dos veces por semana, mientras que las de Venecia y Turín contarán con cuatro vuelos semanales, ofreciendo a nuestros clientes de Málaga aún más opciones a las tarifas más bajas de Europa", ha agregado, al tiempo que ha precisado que "la programación completa de Ryanair para el invierno de 2026 ya está disponible para reservar en la aplicación y en Ryanair.com".