El Foro de Turismo de Málaga hace balance de las acciones de promoción dentro de la iniciativa 'De Gálvez 250'

El Foro de Turismo de Málaga celebra su sesión de junio - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Turismo de la ciudad de Málaga ha celebrado este viernes su sesión de junio en el Hotel Only You Málaga, situado en Alameda Principal.

El encuentro ha contado con la bienvenida del concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, así como con la intervención de la directora de Alojamiento de este hotel, Estefanía Gómez.

Entre los asuntos tratados, destaca el balance de las acciones turísticas desarrolladas en el marco de la iniciativa 'De Gálvez 250', que incluye la misión promocional que el Área de Turismo, junto con la Diputación, está desplegando en Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y la figura de Bernardo de Gálvez.

Asimismo, el Área de Turismo y el Málaga Convention Bureau han trasladado las principales actividades desarrolladas y previstas en materia de ferias y congresos, junto con las áreas municipales de Cultura y Deporte y Fycma, que han compartido sus respectivas programaciones y líneas de actividad para los próximos meses.

Por último, en esta edición el Foro de Turismo de Málaga ha dado cuenta del reconocimiento y despedida como miembros del mismo de Pedro Bendala y Nacho Román, que han dejado recientemente la dirección del Aeropuerto y de Fycma, respectivamente.