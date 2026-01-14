Fuengirola intensifica la proyección del destino en Matka 2026

Fuengirola ha desplegado una campaña de publicidad estática en diferentes puntos de Helsinki - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha intensificado la proyección del destino en Matka 2026, que es la principal Feria de Turismo del mercado nórdico.

La alcaldesa Ana Mula, en compañía del concejal de Turismo, José Luis Ponce, viajarán a Helsinki para presentar a la ciudad en esta cita con diferentes acciones que tienen por objetivo reforzar el conocimiento del municipio en Finlandia, que resulta ser el tercer público emisor y la primera nacionalidad residente extranjera.

Así, la delegación fuengiroleña, que estará encabezada por la propia primera edil, comenzará su jornada de trabajo el jueves 15 de enero, reuniéndose con agentes locales en busca de nuevas acciones promocionales. Como es habitual, la expedición acudirá a la recepción en la Embajada de España, donde está previsto que sea la regidora y el edil sean recibidos por su titular, Fernando Fernández-Arias Minuesa.

Al día siguiente, viernes 16, ambos se desplazarán al Messukeskus de la capital finlandesa para acudir a la citada Feria Internacional de Turismo. Allí, se han programado diferentes reuniones de trabajo con operadores turísticos del país nórdico.

El desembarco de Fuengirola se completa con el despliegue de una campaña de publicidad estática que el destino está realizando en diferentes espacios públicos de Helsinki, así como en otras ciudades del país nórdico.

En la actualidad, Fuengirola es la principal colonia de finlandeses en todo el mundo, más allá de sus países vecinos. No en vano, en la ciudad costasoleña están empadronados unos 5.000 ciudadanos del referido país del norte de Europa, sin contar los muchos que residen de forma habitual en la localidad, así como los que pasan sus vacaciones en ella. Es, precisamente, la nacionalidad extranjera más frecuente en la localidad, como así reza en la Oficina Municipal de Estadística.

Según los últimos datos anuales completos de Turismo Costa del Sol (2024), Finlandia fue el tercer mercado internacional emisor de turistas de Fuengirola con más de 33.000 visitantes. Al mismo tiempo, fue la segunda nacionalidad internacional en número de pernoctaciones, con más de 340.000 alojamientos contabilizados.

Este mismo estudio de la entidad pública provincial de turismo concluye que el 43% de los finlandeses que visitan la provincia se decantan por Fuengirola como destino para pasar sus vacaciones, mientras que cerca del 60% de ellos pernocta en un establecimiento hotelero o apartamento turístico fuengiroleño.