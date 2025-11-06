Fuengirola refuerza su proyección internacional como destino turístico en la World Travel Market

FUENGIROLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha reforzado la proyección internacional de la ciudad como destino turístico de referencia en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias profesionales más importantes del mundo en el ámbito del turismo.

Así lo ha señalado el concejal del ramo, José Luis Ponce, que ha encabezado la delegación municipal desplazada a la capital británica para promocionar Fuengirola ante los principales agentes y turoperadores del sector.

"La World Travel Market es la primera gran cita del calendario turístico europeo y resulta especialmente estratégica para Fuengirola, ya que el británico es uno de nuestros mercados preferentes. De hecho, es el principal emisor de turistas extranjeros a nuestra ciudad", ha explicado Ponce.

Ha recordado que "aunque tradicionalmente el 80% de los visitantes procedentes del Reino Unido se concentran en los meses de verano, estamos detectando una clara tendencia hacia la desestacionalización, lo que abre nuevas oportunidades para posicionarnos como destino durante todo el año".

También ha detallado que la presencia de Fuengirola en la WTM ha tenido tres grandes objetivos. En primer lugar, mantener la visibilidad de la ciudad en el mercado británico, participando activamente en el stand de la Costa del Sol, dentro del espacio de Turismo Andaluz.

"Queremos seguir presentes en el imaginario del turista británico justo en la época en la que comienzan a planificar sus vacaciones. Esta feria está dirigida a profesionales y turoperadores, y mostrarles todo lo que Fuengirola puede ofrecer es clave para que nos incluyan en sus programaciones", ha señalado.

En segundo lugar, la delegación fuengiroleña ha trabajado en analizar las tendencias del mercado turístico británico y adaptar la oferta local a sus nuevas demandas.

"La WTM es también un punto de observación privilegiado. Nos permite detectar hacia dónde evoluciona el turismo del Reino Unido y cómo podemos ajustar nuestra oferta para atraer a visitantes interesados en experiencias más personalizadas y sostenibles", ha indicado el concejal.

El tercer objetivo, ha continuado Ponce, ha sido respaldar y acompañar al tejido empresarial local. "Fuengirola es una ciudad eminentemente turística y nuestros empresarios son el motor de su economía. El Ayuntamiento debe estar a su lado, ofreciendo apoyo institucional y generando oportunidades de contacto con turoperadores e inversores interesados en nuestro destino", ha subrayado.

Por último, el responsable de Turismo ha destacado la apuesta municipal por un modelo turístico de calidad. "Nuestro objetivo no es tanto aumentar el volumen de visitantes, sino la calidad del turismo. Queremos atraer a viajeros que valoren nuestra oferta cultural, gastronómica y de ocio, y lograr así que aumenten tanto la estancia media como el gasto medio por turista. Eso se traduce directamente en más empleo y prosperidad para Fuengirola", ha concluido.