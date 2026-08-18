Gavira evalúa el impacto del cierre de playas en Málaga y traslada "seguridad" al sector turístico de la provincia

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, visita la playa de la Misericordia, una de las cerradas al baño en la capital. - JUNTA

MÁLAGA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha visitado este martes la playa de la Misericordia, en Málaga capital, para "evaluar" la posible afección sobre el turismo en la zona ante el cierre al baño de playas de Málaga capital tras detectarse concentraciones de E. coli superiores a los niveles establecidos.

Dos de las playas afectadas, El Palo y Campo de Golf-San Julián, ya han recuperado la normalidad. Guadalmar, Misericordia, Sacaba y San Andrés continúan cerradas al baño mientras se realizan por Salud Pública nuevos análisis para comprobar la evolución de la calidad del agua.

Gavira ha explicado que mantiene "una coordinación permanente" con las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento de Málaga y los responsables técnicos para facilitar que las playas puedan reabrirse cuanto antes, siempre que los resultados garanticen plenamente la seguridad de los bañistas.

"La prioridad es proteger la salud de las personas y recuperar la normalidad con la mayor rapidez. Estamos tomando decisiones a partir de los análisis técnicos y ofreciendo al sector información rigurosa y actualizada", ha afirmado.

El vicepresidente ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a los empresarios, trabajadores y profesionales vinculados al turismo. Según ha señalado, "actualmente no existen datos que permitan afirmar que se estén produciendo cancelaciones como consecuencia de los cierres".

"Málaga continúa siendo un destino seguro, preparado y de primer nivel. El sector turístico puede tener la certeza de que la Junta de Andalucía está actuando, coordinando a las áreas implicadas y realizando un seguimiento continuo de la situación", ha manifestado.

La Consejería de Turismo, según han señalado en un comunicado, ha iniciado una evaluación del posible impacto del episodio sobre la actividad hotelera, la restauración, los servicios turísticos y la imagen exterior de la capital, especialmente por haberse producido en pleno mes de agosto y coincidiendo con la celebración de la Feria de Málaga.

No obstante, Gavira ha advertido de "que se trata de la tercera incidencia de este tipo registrada en menos de un mes", por lo que considera "necesario determinar sus causas y adoptar las medidas que correspondan para evitar nuevos episodios".

"Una incidencia puntual puede producirse, pero cuando se repite tenemos la obligación de conocer qué está fallando y corregirlo. Desde la Junta vamos a ejercer nuestras responsabilidades, respaldar al sector y defender la reputación turística de Málaga", ha concluido.