Granada reconoce a los profesionales que contribuyen a consolidar su posición como destino de congresos

Archivo - Concierto en el Palacio de Carlos V. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Carlos V acogerá el próximo lunes 19 octubre la primera edición del Acto de Reconocimiento a los Embajadores del Granada Convention Bureau, con el que Granada distinguirá a quienes han contribuido a consolidar su posición como destino de congresos, reuniones y eventos.

Esta primera edición distinguirá a alrededor de 70 profesionales vinculados a congresos celebrados en Granada desde el periodo posterior a la pandemia hasta la actualidad, seleccionados como una representación significativa de las personas que han ejercido como prescriptores y han desempeñado un papel relevante en la captación y celebración de actividad congresual en el destino.

La elección del Conjunto Monumental de la Alhambra, que ha sido posible gracias a la colaboración del Patronato de la Alhambra y el Generalife, obedece a la voluntad de dotar del mayor valor simbólico a unos reconocimientos que quieren marcar la importancia que para Granada tiene el sector.

Por esa misma razón, el acto contará con una amplia representación institucional y profesional y reunirá a cerca de 200 asistentes, entre autoridades, profesionales reconocidos, representantes de las instituciones vinculadas al Granada Convention Bureau, empresas y otros agentes relacionados con la actividad MICE.