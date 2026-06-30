Un hotel de cuatro estrellas y 150 habitaciones comenzará sus obras en 2027 en Motril (Granada)

El Gran Hotel Luna de Motril iniciará us construcción en 2027. Este establecimiento de cuatro estrellas y 150 habitaciones contará con un auditorio propio y espacios pensados para el uso y disfrute de la población residente en la ciudad costera. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Hotel Luna de Motril (Granada) iniciará su construcción en 2027. Este establecimiento de cuatro estrellas y 150 habitaciones contará con un auditorio propio y espacios pensados para el uso y disfrute de la población residente en la ciudad de la Costa Tropical.

Así se ha puesto de manifiesto este martes después de que la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el CEO del Grupo Hotelero deLuna Hotels, Javier Tausia, y la teniente de alcalde de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez, han presentado el proyecto de construcción del hotel, que se ubicará en las inmediaciones del Parque de los Pueblos de América, en la avenida de la Constitución.

El proyecto del hotel contempla la creación de un espacio con 150 habitaciones, con estancias VIP y piscina exterior, buscando convertirse en un nuevo referente turístico y de eventos en la ciudad. Además, incluirá la creación de un auditorio exterior con una capacidad de 300 personas, así como diversos salones de celebraciones modulables abiertos a eventos ciudadanos.

Por último, el establecimiento contará con un nuevo restaurante buffet y una cafetería con terraza. Diseñado por Óscar Luna e inspirado en la arquitectura local, el nuevo hotel busca evocar los invernaderos en ladera característicos de la Costa Tropical granadina, con líneas curvas y blancas.

Según han destacado desde el Ayuntamiento de Motril en un comunicado, este edificio se creará con base en unos criterios de sostenibilidad, donde se incluyen proyectos de geotermia, placas fotovoltaicas en cubierta y ventilación. Además, la última planta del hotel se retranqueará y cubrirá a modo de boina para no tapar las vistas al mar de los edificios colindantes.

Sobre la presentación de este proyecto, Luisa García Chamorro ha expresado: "Desde hace años venimos hablando de la llegada de un gran hotel para Motril. Sabemos que las tramitaciones urbanísticas y administrativas son largas, complejas y, a veces, incluso impacientes para todos, por lo que hoy es un día de enorme orgullo gracias a que ya hay una fecha real en el horizonte y en el año 2027 comenzarán las obras y este sueño comenzará a materializarse".

"El Gran Hotel Luna Ciudad de Motril no va a ser un hotel de lujo con 150 habitaciones y servicios de primer nivel. Para mí, este hotel, además de ser un proyecto que acerca el turismo al corazón de Motril, es un hotel que abrirá sus puertas a los motrileños durante todo el año, con su auditorio o con sus salones de celebraciones pensados para acoger eventos sociales, culturales y empresariales", ha aseverado la alcaldesa.

Javier Tausia, CEO del Grupo Hotelero deLuna Hotels, ha expresado la "enorme satisfacción" que supone para su compañía granadina "poder tener presencia en Motril, la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada, una ciudad con un presente muy sólido y un futuro aún más prometedor", apostando por "un modelo de gran hotel que incluya numerosos servicios, pensado para ofrecer una experiencia completa y de calidad a los visitantes y residentes".

Por último, la encargada municipal de las áreas de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez, ha asegurado en la presentación que "Motril arrastra desde hace muchos años una evidente escasez de plazas hoteleras", por ello, poder poner fecha al inicio de las obras un gran hotel como este "supone mucho más que la apertura de un nuevo establecimiento y es que responde a una demanda histórica, refuerza la actividad económica del centro y consolida nuestro modelo de turismo de calidad".