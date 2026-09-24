Huelva acoge este jueves la gala de los Premios Andalucía del Turismo 2026 con 21 finalistas

La Casa Colón de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local celebrará este jueves, 24 de septiembre, en la Casa Colón de Huelva la gala de entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2026, unos reconocimientos que alcanzan este año su vigésimo segunda edición y que distinguen la labor de personas, empresas, instituciones, destinos e iniciativas vinculadas al desarrollo y proyección de la actividad turística en la comunidad.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la edición de este año incorpora un nuevo formato en el que concurren tres finalistas por cada una de las siete modalidades, de modo que durante el desarrollo de la gala se conocerá quiénes serán reconocidos con el premio en cada categoría de entre las candidaturas seleccionadas por el jurado.

En la modalidad de Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones son finalistas la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Cabildo Catedral de Córdoba.

En Trayectoria Empresarial Turística, los finalistas son Manuel Otero Alvarado, del Hotel Inglaterra de Sevilla; Caterpillar Centro de Formación S.L.U., ubicado en Málaga; y Pastelerías Isla S.L., fundada en Santa Fe. En la categoría de Destino Turístico Costero de Excelencia optan al reconocimiento la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla, el Ayuntamiento de Torremolinos y el Ayuntamiento de Mojácar.

La modalidad de Profesional del Sector Turístico reúne como finalistas a Jesús María Tocino Causín, creador de Venenciadores del Sherry; Carlos José Guirao de Toro, director y gerente del Hotel Condestable Iranzo y presidente de TurJaén; y al chef Pedro Sánchez Jaén, responsable del restaurante Bagá. Por su parte, los tres finalistas a Destino Turístico Interior de Excelencia son el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, el Ayuntamiento de Macael y el Geoparque de Granada.

En Iniciativa Turística Sostenible, las candidaturas finalistas corresponden al Hotel Hurricane de Tarifa, la onubense Agrícola El Bosque S.L.-La Canastita y la Asociación de Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Finalmente, en la modalidad de Embajador o Embajadora de Andalucía concurren el Ayuntamiento de Jerez por los 40 años de existencia del Circuito de Jerez; la Feria de Abril de Sevilla, y Francisco Morales García, chef del restaurante Noor de Córdoba.