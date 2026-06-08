Huelva muestra su catálogo "único y versátil" de localizaciones a la industria audiovisual

Fam Trip por la provincia de profesionales audiovisuales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oficina de atención a rodajes Film Huelva, dependiente de la Diputación Provincial, ha organizado un viaje de familiarización (Fam Trip) en la que participan destacados profesionales de la industria audiovisual diseñado específicamente para que diferentes perfiles del sector descubran en primera persona el enorme y camaleónico potencial que ofrece este territorio.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, con el lema 'Welcome to the authentic' --'Bienvenidos a lo auténtico'--, estos profesionales han experimentado una inmersión de tres días en un territorio que engloba desde la sierra y la ciencia ficción, a la fuerza del puerto y la magia pesquera hasta lugares de leyenda, como el Muelle de las Carabelas o la aldea de El Rocío.

"Huelva es un territorio que ha sabido mantener intacta su esencia estética, ofreciendo un catálogo de localizaciones tan versátil como impactante", ha destacado el equipo organizador de Film Huelva, invitando a los creadores a "sentir el terreno y conectar con las facilidades que se ofrecen desde la oficina técnica".

Con un catálogo de localizaciones "capaz de adaptarse a cualquier tipo de narrativa audiovisual", la provincia de Huelva abre sus puertas al cine y a las grandes producciones nacionales e internacionales, posicionándose como un "escenario único y versátil". Con este primer Fam Trip, la Diputación de Huelva no solo promociona la "luz desbordante" de sus espacios naturales y marismas, sino que "tiende un puente directo con la industria de la mano de su oficina técnica, sentando las bases de lo que promete ser el inicio de próximas y grandes producciones cinematográficas rodadas en la provincia".

"UN ITINERARIO DE CONTRASTES"

El viaje se ha estructurado en un "intenso recorrido" de tres días para abarcar la rica diversidad geográfica y cultural de la provincia. La naturaleza e historia minera marcaron el arranque, empezando en la Sierra --con paradas en Aracena y Linares de la Sierra-- para luego adentrarse en "la fuerza visual" de las Minas de Río Tinto, un paisaje de tintes casi extraterrestres esculpido por el pasado minero y la herencia cultural británica. Ese día los participantes también visitaron enclaves históricos como Moguer y el Convento de Santa Clara, además de las playas del Torreón, del Loro y Mazagón.

Modernidad y tradición pesquera protagonizaron la segunda jornada del Fam Trip, en la que la comitiva conoció el Puerto de Huelva, la carretera del Puente del Burro, el Espigón, e Isla Cristina --con visita a su puerto pesquero y calles--, concluyendo las jornadas en el emblemático Muelle del Tinto y el Parador Nacional de Mazagón.

El broche de oro del viaje lo pusieron lugares de leyenda como el Muelle de las Carabelas, la playa salvaje de 'La Otra Banda' y la icónica aldea de El Rocío, antes de que los profesionales emprendieran su regreso.

Para asegurar el impacto de esta iniciativa, Film Huelva ha reunido a un selecto grupo de perfiles de primer nivel dentro de la industria del cine, la televisión y la publicidad. Son Matias Oddone, CEO de Formidable Producers, agencia de servicios de publicidad nacional e internacional experta en grandes marcas deportivas como Volvo o Adidas. Hanns M. Berthold, socio de la agencia Ubicat, especializada en localizaciones publicitarias para firmas como Mango, Mini, Siemens y Mazda.

Algunos de los participantes han sido Fran Castro, fundador y CEO de Wild Frame, consultora de diseño de localizaciones, ha gestionado los escenarios de éxitos mundiales como 'La Casa de Papel', 'Berlín' o 'Gran Hotel'. Albert Bori, director y coordinador de producción audiovisual con más de 30 años de experiencia en el sector. Actualmente es Productor Ejecutivo en Beta Fiction Spain. Y Guillermo Garavito, cineasta colombiano-español, reconocido por la dirección del aclamado cortometraje 'Evanescente' nominado en la pasada edición de los Goya.