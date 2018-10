Málaga recibe con distintas actividades al crucero más grande del mundo

Publicado 27/04/2015 12:27:15 CET

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha este próximo miércoles diversas actividades musicales y lúdicas en el centro histórico para recibir al Allure of the Seas, el crucero más grande del mundo, que tiene previsto realizar en la ciudad su primera escala en Europa procedente del Caribe. El barco estará en Málaga entre las 08.00 y las 20.00 horas.

Esta visita se produce sólo unos meses después de la llegada de su gemelo, el Oasis of the Seas, que provocó una gran expectación. En el caso del Allure of the Seas, cuenta con 16 cubiertas, "todo un rascacielos en alta mar", en el que 2.394 tripulantes atienden a 5.400 viajeros, que pueden llegar hasta los 6.318 cuando se utiliza la tercera cama en los camarotes.

El programa de actividades se desarrollará durante toda la jornada. Así, por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas, la plaza de la Constitución acogerá la actuación del grupo Flamenkura; mientras que en este mismo escenario, entre las 16.00 y las 19.00 horas, está prevista la actuación de la artista Marta Guzmán, según han informado desde el Ayuntamiento malagueño.

Además, también en la plaza de la Constitución se instalará un fotomatón para que los turistas que lo deseen se hagan fotos personalizadas con elementos típicos de la ciudad y las suban directamente a las redes sociales, según han manifestado a través de un comunicado.

Por otra parte, en la estación marítima se realizará una actividad en la que los niños que viajen en el barco tendrán la oportunidad de conocer algunos aspectos de la historia de la ciudad e incluso realizar cuentos personalizados con conocidos personajes malagueños. Además, como es tradicional cuando un buque llega por primera vez, el concejal de Turismo, Julio Andrade, subirá a bordo para entregar al capitán una metopa conmemorativa.

El objetivo de todas estas actuaciones es que los visitantes puedan encontrar aún más atractivo su paseo por las principales calles del centro histórico de la capital malagueña y descubran que Málaga "es una ciudad viva, con actos especialmente diseñados para todos los perfiles de turistas".

Según ha explicado el concejal, con estas actividades el Área de Turismo "pretende que los visitantes se enamoren de la ciudad y puedan pensar en organizar una estancia más amplia en el destino". Además, ha resaltado que se quiere poner de manifiesto la importancia de que Málaga sea el primer puerto de Europa al que llega el Allure of the Seas, que el próximo 27 de octubre realizará su segunda escala en Málaga.

"Los turistas no se conforman sólo con conocer el patrimonio de una ciudad, necesitan vivir experiencias en el destino, saber que la ciudad a la que llegan está viva culturalmente y puede ofrecer todo tipo de actividades; por eso hemos organizado este amplio plan de actuaciones, que servirán para poner en valor la riqueza de nuestra cultura", ha indicado el edil.

El grupo Royal Caribbean --formado por las navieras Azamara, Celebrity y la propia Royal Caribbean-- tiene una larga vinculación con Málaga. Este año tiene previsto visitar la ciudad 23 veces con sus diferentes barcos, con lo que habrá traído a la ciudad a casi 79.000 pasajeros.

La semana pasada la directora de cuentas de Royal Caribbean, Rosángeles Madriz, y la directora de desarrollo de productos de esta misma compañía, Helen Panagos, estuvieron para conocer la nueva oferta turística de la ciudad gracias a un viaje de familiarización organizado por el Área de Turismo.

Ambas directivas tuvieron la oportunidad de conocer el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo y el Museo Automovilístico y recorrieron las principales calles del centro histórico para conocer de primera mano los principales atractivos turísticos para los clientes de esta importante naviera.