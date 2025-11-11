Mancomunidad Axarquía acude a dos ferias para reforzar el turismo nacional durante todo el año

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, informa de acciones. - MANCOMUNIDAD

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha presentado este martes las acciones y objetivos con los que el área de Turismo de la institución comarcal acude a la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) y AR-PA Turismo Cultural de Valladolid que se celebra del 13 al 16 de noviembre.

Así, ha detallado que "Axarquía Costa del Sol asiste a Intur Valladolid y AR-PA Turismo Cultural para reforzar el turismo nacional mostrándolo como un destino idóneo para todo el año. La diversidad de nuestra oferta, el clima y la proximidad con la capital malagueña la hace ideal para una escapada en cualquier estación del año".

"La idoneidad del turismo nacional para romper la estacionalidad y mostrarse como un destino preferente para vacaciones largas pero también para puentes o estancias más cortas desde Málaga capital", ha agregado.

La feria coge las propuestas de más de un millar de destinos, empresas y colectivos profesionales que entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre presentarán sus opciones para viajar.

"Propuestas en torno a la naturaleza, la cultura y la enogastronomía, tres pilares que definen la esencia del turismo de interior", ha resaltado y ha dicho que "se trata de una feria que se adapta perfectamente a nuestro destino ya que es un referente para el turismo activo de naturaleza y y el agroturismo. Dos segmentos que estamos potenciando desde el área de Turismo a través del turismo experiencial".

La promoción se hará a través de códigos QR y la APP Gecor Turismo Axarquía donde además de todos los atractivos turísticos, los 31 pueblos y las cinco rutas certificadas con la Q de Calidad Turística, incluyen los servicios y establecimientos turísticos privados reglados por la Junta.

Por eso, ha continuado, "además de llevar la información digital sobre nuestra oferta turística, llevamos muestras de nuestro potencial para el agroturismo promocionando el aceite, las pasas y la miel".

De igual modo, ha destacado el presidente de la institución comarcal, "es idónea para el turismo cultural, y la Axarquía puede presumir de patrimonio. La Mancomunidad también ha contribuido durante estos dos años para ponerlo en valor con el proyecto Legado Andalusí de la Axarquía".

Por último, ha señalado que "participaremos en la jornada profesional de Intur donde habrá destinos, empresas de servicios turísticos, entidades públicas, compañías tecnológicas, alojamientos, transporte, gastronomía y proveedores especializados para el sector, entre otros".

La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, institución pública responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca, participará en el expositor de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y bajo el paraguas de Costa del Sol. Uno de los más grande y con mayor público es el de Andalucía. El stand de Andalucía será de 150 metros cuadros en el que dará cabida a la oferta provincial que esté interesada.

La Feria Internacional del Turismo de Interior, consolidada como uno de los grandes escaparates del turismo nacional e internacional, está centrada en el interior peninsular. En la edición pasada contó con 29.200 visitantes y 310 expositores directos.