Mancomunidad Axarquía Costa del Sol adjudica la instalación de las Oficinas Virtuales de Turismo

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol, Jorge Martín - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA COSTA DEL SOL

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha adjudicado a la empresa 'Dinycon Sistemas' el contrato de las Oficinas Virtuales de Turismo por un importe de 162.751 euros.

Se trata de la instalación de nueve tótems digitales a través de los cuales los visitantes podrán conocer de forma directa y "entretenida" toda la oferta turística de la comarca: cada uno de sus pueblos, rutas, servicios y establecimientos turísticos privados que estén reglados por la Junta de Andalucía.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol, Jorge Martín, ha explicado que "el objetivo es actualizar y modernizar los métodos convencionales de información y promoción turística empleados hasta ahora y adaptarse así a la actual demanda y perfil de los visitantes".

El presidente comarcal ha apuntado que esta actuación va a ser posible gracias a una subvención de la Diputación Provincial de Málaga. Asimismo, ha señalado que la Mancomunidad ha contado para este proyecto con el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo de la Universidad de Málaga "a los que agradecemos el trabajo de asesoramiento que iniciamos hace meses para afrontar la transformación digital de nuestra oferta turística contando con soluciones tecnológicas de vanguardia".

El contrato establece el suministro, instalación y recepción de los nueve tótems. Estos se ubicarán en los principales puntos de interés con gran afluencia turística durante todo el año: Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja.

Martín ha insistido en la importancia de crear flujos entre la costa y el interior, de forma, que "cuando los turistas lleguen a la costa, conozcan la proximidad de otros municipios para hacer una escapada a disfrutar de la naturaleza, de los pueblos blancos, de una fiesta o para conocer cualquiera de las peculiaridades y atractivos de nuestros pueblos".

La licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público a través de procedimiento abierto. En total se han presentado seis ofertas.

El vicepresidente del área de Turismo de Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, Jesús Pérez Atencia, ha explicado que "los tótems ofrecerán un servicio sostenible y accesible de información turística completa, actualizada y personalizada de acuerdo con las preferencias y necesidades de la demanda turística actual, las 24 horas los 365 días del año".

"Todo ello hará posible la mejora de la experiencia de turistas y visitantes, la captación de un mayor volumen y variedad de demanda turística mediante el análisis de datos, así como la puesta en valor de la comarca como destino turístico auténtico y sostenible", ha resaltado.