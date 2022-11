Más de 6.000 congresistas acuden a Sevilla con ocasión de la cumbre mundial de turismo innovador y sostenible

La cumbre internacional de innovación turística y tecnológica tiene un impacto económico estimado de 18 millones

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cumbre de innovación turística y tecnológica (TIS, por sus siglas en inglés --Tourism Innovation Summit--) arranca el miércoles 2 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) como el "gran escaparate mundial de la innovación turística". La tercera edición de TIS generará un impacto económico de 18 millones de euros en la ciudad y congregará más de 6.000 congresistas nacionales e internacionales, que podrán conocer cómo la digitalización, la sostenibilidad, la diversidad y los nuevos comportamientos del viajero" están transformando y marcando la hoja de ruta del sector para la próxima década".

Del 2 al 4 de noviembre, Sevilla volverá a convertirse en epicentro internacional de la innovación turística. En este sentido, esta previsto que el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la vicepresidenta de la WTTC, Maribel Rodríguez, inauguren esta tercera edición, según destaca la organización en una nota de prensa.

Durante tres días, más de 150 empresas como Accenture, Amadeus, CaixaBank,

City Sightseeing Worldwide, The Data Appeal Company, EY, Mabrian,

MasterCard, Telefónica Empresas, Convertix, Keytel, PastView y Turijobs, entre otras, presentarán sus últimas soluciones en Inteligencia Artificial, 'Cloud', Ciberseguridad, 'Big Data', 'Analytics', 'Marketing Automation', 'tecnología contactless' o 'Predictive Analytics', entre otras, para el sector turístico.

Además, más de 400 expertos internacionales compartirán experiencias, casos de éxito y estrategias para mejorar la competitividad del sector. Destacan Gerd Leonhard, keynote speaker y CEO de The Futures Agency; Ada Xu, directora regional EMEA de Fliggy - Alibaba Group; Cristina Polo, analista de mercado EMEA de Phocuswright; Bas Lemmens, CEO de Meetings.com y presidente de Hotelplanner EMEA; Sergio Oslé, consejero delegado de Telefónica; Eleni Skarveli, directora de Visit Greece, UK e Irlanda, y Wouter Geerts, director de investigación de Skift.

De este modo, el Tourism Innovation Global Summit reunirá a líderes de la industria turística a nivel mundial para abordar los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial turístico nacional e internacional y las tendencias que marcarán el turismo de los próximos años. La pandemia ha reinventado la forma de viajar generando nuevas experiencias que el sector está impulsando en sus estrategias turísticas.

En este marco, Deepak Ohri, CEO en Lebua Hotels and Resort, dará a conocer "cómo se está redefiniendo los viajes en un mundo en constante cambio y cómo el sector avanza con proyectos innovadores que, al mismo tiempo, apuestan por la protección de la salud de los viajeros, la preservación del medio ambiente y responden a un panorama volátil". Por su parte, Anko van der Werff, CEO de SAS Scandinavian Airlines, debatirá junto a otros profesionales del sector, "cómo han reaccionado los líderes de la industria durante la pandemia y cómo han ido implementando medidas de acción exitosas".

HACIA UN TURISMO MÁS SOSTENIBLE E INCLUSIVO

La sostenibilidad seguirá marcando el futuro del turismo, de ahí el respaldo de los países líderes mundiales a la agenda de los ODS. Una sesión protagonizada por Kees Jan Boonen, Global Head of Travel Sustainable Program de Booking.com, Carolina Mendoça, DMO Coordinator en Azores Destination Management Organization, Patrick Richards, Director en TerraVerde Sustainability, Paloma Zapata, Chief Executive Officer en Sustainable Travel International ofrecerán "una visión 360 grados de cómo están trabajando los territorios para ser únicos en el respeto al medio ambiente".

En esta misma línea, Cynthia Ontiveros, Special Segments Manager de Los Cabos Tourism Board, detallará cuáles son las estrategias que los principales destinos están implementando, alineados con los ODS marcados en la Agenda 2030, para garantizar que los viajeros queer tengan una experiencia segura y satisfactoria.

Otro de los elementos claves de esta edición será el turismo inclusivo. Marina Diotallevi, Head of Ethics, Culture and Social Responsability Department de UNWTO, la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas, destacará las herramientas prácticas para mejorar el nivel de accesibilidad de las infraestructuras productos y servicios turísticos. Lo hará en una mesa redonda junto a Jesús Hernández, Accesibility and Innovation Director en la Fundación ONCE, entre otros, que debatirán sobre cómo la llegada del nuevo estándar de turismo accesible contribuye a llevar a cabo acciones concretas para conseguir mayores oportunidades de normalización y para abogar por el disfrute de los viajes y estancias en igualdad de condiciones.