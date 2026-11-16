Miranda (PP) se compromete a llevar las reivindicaciones del sector turístico de Huelva al Gobierno de Feijóo

La candidata del PP de Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, en una reunión con los empresarios del sector turístico de Huelva. - PP DE HUELVA

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular de Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro con el Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) para trasladar las propuestas que Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha cuando llegue a la Presidencia del Gobierno y conocer de primera mano las principales "necesidades y reivindicaciones" de las empresas turísticas de la provincia.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante la reunión, Miranda ha presentado las medidas del PP para "mejorar las infraestructuras y la conectividad, reforzar la competitividad de los destinos y favorecer un modelo turístico, basado en la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización".

Entre los compromisos planteados destaca la realización de una auditoría integral de la red ferroviaria "para conocer su estado, garantizar la seguridad de los viajeros y mejorar las comunicaciones".

Igualmente, la candidata ha defendido que los destinos turísticos consolidados, donde el crecimiento en número de visitantes tiene límites, "deben apostar por incrementar el valor de su oferta, mejorar la calidad de los servicios y atraer una demanda de mayor calidad".

"Una estrategia que debe ir acompañada de una mejor distribución de los flujos turísticos durante todo el año, potenciando productos culturales, gastronómicos y de naturaleza que contribuyan a reducir la estacionalidad", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la "necesidad" de combatir la oferta turística ilegal, especialmente en el alojamiento, para "garantizar una competencia justa, evitar el descontrol y proteger tanto el bienestar de los residentes como el equilibrio de los destinos".

En materia de infraestructuras, Pilar Miranda se ha comprometido a defender las inversiones que Huelva "necesita" para "superar su déficit histórico de comunicaciones y mejorar su conexión con otros territorios".

Tras el encuentro, y una vez escuchadas las demandas presentadas por los empresarios, Miranda les ha asegurado que va a trabajar para "ser la portavoz de las demandas del sector turístico onubense ante el Gobierno de España" y trasladará estas reivindicaciones a Alberto Núñez Feijóo para que sean "una prioridad del próximo Ejecutivo".

Asimismo, la candidata ha agradecido la aportación del Consejo Empresarial de Turismo "porque Huelva tiene un enorme potencial turístico", pero "necesita las infraestructuras, las conexiones y las condiciones necesarias para desarrollarlo", ya que el turismo es "uno de los grandes motores de la economía y sus empresas tienen que contar con el respaldo de las administraciones para seguir creciendo y generando empleo".

Concretamente, el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, que representa a las principales asociaciones provinciales de alojamiento, hostelería, restauración, agencias de viajes, transporte de viajeros y turismo de naturaleza, ha trasladado a la candidata un decálogo de demandas cuya resolución depende del Gobierno de España.

Entre las principales reivindicaciones figuran el desbloqueo del proyecto del aeropuerto de Huelva; la ejecución de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva y su prolongación hasta Faro; la ampliación a tres carriles de la A-49; y la necesidad de construir un Palacio de Congresos y Exposiciones que permita atraer eventos y favorecer la actividad turística durante todo el año.

El documento recoge también la "necesidad" de una nueva regulación de Costas que garantice la seguridad jurídica y el futuro de los chiringuitos, así como medidas para adaptar el marco laboral a la estacionalidad del sector, facilitar la contratación de profesionales, reforzar la Formación Profesional y cubrir las vacantes que actualmente encuentran las empresas.

El decálogo se completa con propuestas para "mejorar la fiscalidad y reducir las cargas administrativas, mantener y reforzar el programa de turismo del Imserso y proporcionar mayor seguridad jurídica y competencia leal a las agencias de viajes".

Para terminar, el sector ha recordado que muchas de estas reivindicaciones ya fueron trasladadas al actual Gobierno en 2023 y "continúan pendientes", alertando de que "el déficit de infraestructuras, la estacionalidad, la falta de personal y el incremento de costes y trámites administrativos condicionan la competitividad de las empresas turísticas onubenses".