El Patronato de Turismo de Granada mantiene la línea de trabajo con Federación de Hostelería y Cámara de Comercio

El Patronato de Turismo mantiene la línea de trabajo con Federación de Hostelería y Cámara de Comercio - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Turismo de la Diputación de Granada, Mónica Castillo de la Rica, ha mantenido este viernes una primera toma de contacto con el sector turístico de la provincia, tras su reciente incorporación a esta área de la Diputación de Granada, en sustitución de Marta Nievas, que ha asumido competencias en la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Granada.

Durante el encuentro con Gregorio García, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, y con Joaquín Rubio, director gerente de la Cámara de Comercio de Granada, la diputada ha trasladado "que nuestro interés no es otro que seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora, poniendo en valor el trabajo de mi antecesora y escuchando las propuestas y necesidades de uno de los sectores privados más importantes para el desarrollo turístico, económico y social de una provincia rica y diversa como es la de Granada".

En esta línea, Castillo de la Rica ha hecho especial hincapié en "materializar y enfocar nuestra labor en la hoja de ruta marcada en nuestro Plan Estratégico, con el fin de seguir posicionando a Granada como uno de los mejores destinos turísticos tanto en el ámbito nacional como internacional".

Por su parte, tanto Federación de Hostelería como Cámara de Comercio han agradecido y destacado el respaldo, apoyo y esfuerzo de la Diputación de Granada al sector, remarcando la necesidad de continuar una senda muy fructífera que tiene que mantenerse y reforzarse por el bien de Granada y de los granadinos.