Profesionales de una revista de viajes conocerán la Axarquía y su oferta turística

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Profesionales de la revista de viajes TravelPhoto Magazine protagonizarán esta semana un 'press trip' por diferentes municipios de la comarca de la Axarquía, en una iniciativa, organizada por el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía y Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga.

En este viaje participan periodistas, creadores de contenido y fotógrafos y es "una oportunidad única para mostrar la singularidad de la Axarquía Costa del Sol a profesionales con una gran repercusión nacional e internacional por su trayectoria en medios sociales y de comunicación y también porque están especializados en turismo", ha señalado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín.

Así, ha resaltado que la revista de viajes TravelPhot Magazine está nominada a la Mejor Revista de Viajes en los Spain Travel Awards 2025 y ha agradecido la colaboración de Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga "para la promoción turística de la Axarquía".

Este 'fam trip', que comienza este lunes, "abarca diferentes segmentos de nuestra oferta turística", ha expuesto el presidente de la Mancomunidad, al tiempo que ha apuntado que recorrerán una veintena de municipio.

Ha indicado que en esos municipios "disfrutarán del entorno urbano formado por calles encaladas que guardan el tipismo andaluz; entornos de montañas, maravillosas playas y tendrán experiencias agro y de aventuras".

Además, se alojarán en establecimientos "que representan al destino de calidad en el que nos hemos volcado"; y podrán disfrutar "con la cocina axárquica en muchos de los grandes restaurantes que tenemos en la comarca", ha añadido el presidente de la institución comarcal.

"Tampoco podemos olvidar la importancia del agro en la Axarquía tanto para su economía como para reclamo turístico que puede tener para sus pueblos, y así lo estamos potenciando desde Mancomunidad", ha agregado Martín, quien ha aludido al aceite de oliva virgen extra, a la uva pasa moscatel y a los subtropicales.

Según ha asegurado, "la idea ha sido que conozcan las cinco Rutas de la Axarquía que el año pasado fueron premiadas con la Q de Calidad Turística' por el ICTE dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España".

El 'fam trip' comenzará el lunes con un almuerzo en 'El Chiringuito' de Sedella (Málaga) que regenta Víctor Hierrezuelo, quien tras pasar por la Escuela de Hostelería de Archidona, realizar prácticas en Arzak y trabajar con Estrellas Michellin en Málaga, ha rescatado el bar de sus abuelos con recetas familiares en un menú degustación.

Los viajeros conocerán Sedella y se trasladarán a los municipios de Árchez y Salares donde se encuentran dos de los alminares mejor conservados de Europa. Estos municipios forman parte de la 'Ruta Mudéjar' y de la recién creada de los 'Alminares'.

Por la tarde, conocerán el embalse de La Viñuela y el pueblo que le da nombre, para terminar cenando en el renombrado restaurante 'El Pantano de La Viñuela'. El martes continuará la visita hacia Canillas de Albaida y Cómpeta, municipios blancos que forman parte del Parque Natural Tejeda, Alhama y Almijara.

También irán a la costa para conocer el paseo marítimo de Torrox, almorzar en 'La Barca' en la popular playa de Burriana en Nerja y tendrán la oportunidad de descubrir las calas y acantilados de Maro, así como el famoso casco urbano de Nerja, con el Balcón de Europa, donde descubrirán el tapeo malagueño. De esta forma recorrerán la 'Ruta del Vino y el Sol'.

La del miércoles se ha denominado la Ruta 'Aceite, montes y astral' en la que podrán tener una experiencia en la tirolina de Comares, la más larga de España en anclaje natural y conocer su casco histórico. A su término, vivirán la ruta por los olivos milenarios de Periana y catarán la cocina axárquica en la Finca 'Oasis Las Palmeras'.

La visita continuará en dos pueblos emblemáticos como son Alfarnate y Alfarnatejo finalizando en Benagalbón, donde cenarán en el restaurante 'Galbum'. La noche la pasarán en Rincón de la Victoria, han indicado desde la Mancomunidad.

El itinerario del jueves, llamado 'Axarquía mar y agro' comenzará con una visita a los paseros de Almáchar para que conozcan este cultivo y el territorio incluido en el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam uva pasa moscatel) declarado por la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura en 2018 (FAO).

Posteriormente, visitarán una empresa de subtropicales para catar la calidad de estos los mangos y aguacates que se cultivan en la Axarquía. El almuerzo será en el conocido restaurante 'La Caliza' de Rincón de la Victoria y la tarde finalizará con un paseo y atardecer en los acantilados de El Cantal en La Cala del Moral.