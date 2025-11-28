La provincia de Cádiz se muestra en Barcelona como lugar para acoger grandes eventos corporativos

Jornada 'Cádiz, ocio y negocio' organizada en Barcelona por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha organizado la jornada 'Cádiz, ocio y negocio', que se ha celebrado este pasado jueves 27 de noviembre en Barcelona ante más de 60 organizadores de eventos corporativos de la ciudad condal, una cita que ha tenido como objetivo "abrir oportunidades" para que la provincia gaditana acoja eventos de este tipo.
Lo ha hecho a través de una veintena de empresas con actividad en la provincia de Cádiz en una jornada MICE --Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions-- desarrollada por el Patronato, que ve en este segmento del turismo una posibilidad de crecimiento y generación de riqueza para la provincia, ha indicado en una nota la Diputación.
Por parte de la provincia de Cádiz han acudido las empresas Hotel Puerto Sherry, Grupo Iberostar, Gran Hotel Luna de Cádiz, Hotel Valentín Sancti Petri, Hotel Playa Victoria, Grupo Osborne, Hipotels Cádiz, Creativando, Hotel Cádiz Bahía, SO Sotogrande, Hoteles Andaluces con Encanto, Fairplay Golf and Resort y Barceló Hoteles, que reúnen a una treintena de activos para acoger eventos MICE.
La jornada ha comenzado a las 19,00 horas del jueves y se ha desarrollado con una bienvenida a las personas asistentes y una presentación del destino provincia de Cádiz en clave MICE. Tras ello ha tenido lugar un taller de trabajo entre las empresas asistentes por la provincia y las empresas de organización de eventos.
Para cerrar el acto, se ha servido una cena donde el atún salvaje de almadraba y los vinos de Jerez han sido los protagonistas, en una velada guiada por Pepe Ferrer como embajador del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla y por Ignacio Soto de la empresa Cádiz Atlántica. La cena ha sido preparada por el gaditano Rafa de Bedoya, chef del restaurante Aleia, que acaba de recibir la segunda estrella Michelin.
Este evento del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha sido, de hecho, el primero que ha preparado y ejecutado De Bedoya tras recibir, como chef de Aleia, su segunda Estrella Michelin.
La jornada 'Cádiz, ocio y negocio' se ha celebrado una semana después de que finalizara en Barcelona la IBTM World 2025, una de las grandes ferias de reuniones e incentivos a nivel global y que se ha ubicado en esta ocasión en el recinto de Fira Barcelona. La delegación técnica del Patronato de Turismo acudió a este evento para posicionar el destino provincia de Cádiz en el segmento MICE.
Con la idea de explorar oportunidades en este sentido, la delegación técnica ha mantenido más de medio centenar de encuentros de trabajo. A esa feria acudieron desde la provincia de Cádiz las empresas Team Andaluces, Hotel Valentín Sancti Petri, Hotel SO Sotogrande, Hotel Encinar de Sotogrande, Cobos Catering e Hipotels.