La provincia de Cádiz supera el 91% de ocupación durante el puente del 12 de octubre

Archivo - Nueva señalética turística instalada en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha superado el 91% de ocupación hotelera durante el pasado puente de la Hispanidad, entre el 10 y el 12 de octubre, mejorando levemente las previsiones estimadas, que se fijaban en un 90,7%.

Según datos de Horeca, patronal de la Hostelería de Cádiz, recogidos por Europa Press, Conil de la Frontera ha sido el municipio que ha reflejado la cifra más elevada de la provincia, con un 95,7% de ocupación.

Cerca de estos porcentajes se han situado las localidades la Bahía de Cádiz, como Chiclana de la Frontera, con un 94,6%, y Cádiz y El Puerto de Santa María, que se han movido por encima del 93%. San Fernando, con un 83% ha mejorado en diez puntos porcentuales sus previsiones iniciales.

Tanto Chipiona como Sanlúcar de Barrameda, en la Costa Noroeste, han registrado una ocupación de más del 91%, diez puntos más que lo estimado en el caso de Chipiona, mientras que Rota ha estado este puente a un 88,8% de reservas.

En el interior de la provincia, Jerez de la Frontera ha pasado estos días con un 83% de ocupación, porcentaje similar a los datos de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar.