La provincia de Huelva promociona su oferta turística en la Feria Internacional Top Resa de París

IFTM (International French Travel Market) Top Resa 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha participado estos días en IFTM (International French Travel Market) Top Resa 2026, uno de los principales encuentros profesionales del turismo en Francia que ha reunido este año a más de 32.000 agentes, 1.650 marcas y 177 destinos durante sus tres jornadas de celebración en París.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la feria ha tenido como objetivo "reforzar la promoción de la provincia onubense en el mercado francés y estrechar la relación con profesionales de la industria turística del país vecino".

El recinto ferial París Expo Porte de Versailles ha acogido estos días la feria de referencia del sector turístico francés, y en la que se han dado cita numerosos visitantes, compradores franceses e internacionales, agentes de viajes, profesionales de la distribución y producción, periodistas y representantes de los medios de comunicación e influencers.

A lo largo de estos días, representantes de la Agencia Destino Huelva han podido mantener contactos directos con numerosos agentes de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación y compradores franceses e internacionales en un mercado que figura entre los principales emisores de turistas hacia Andalucía.

Desde el expositor de la Agencia Destino Huelva se ha mostrado a los visitantes los diferentes atractivos turísticos de la provincia de Huelva, como son el patrimonio histórico, paisajístico, natural y gastronómico. Todo ello, acompañado de un clima excepcional durante la mayor parte del año, lo que ha despertado un gran interés entre los visitantes, con los que se ha logrado establecer un contacto directo.

En el marco de esta feria también se ha desarrollado un encuentro profesional, organizado por la Oficina Española de Turismo en París, donde se ha abordado la situación actual y las perspectivas del mercado turístico francés, así como las principales líneas de actuación y proyectos de la OET.