La provincia de Huelva se propone batir un récord mundial con una maratón de 10 horas de radio por el Día del Turismo

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 27 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo, la Provincia de Huelva planea batir un récord mundial con diez horas ininterrumpidas en directo de 'Miradas Viajeras Radio', el programa "líder" a nivel nacional en turismo y viajes --con más de 503.000 seguidores cada fin de semana-- dirigido por Fernando Valmaseda en Capital Radio, "para descubrir paso a paso todo el potencial turístico de la provincia".

De este modo, según ha indicado en una nota la Agencia Destino Huelva, de la institución provincial, se emitirá un programa especial desde el salón de actos de la Diputación, que estará abierto al público, donde "la gastronomía, la naturaleza, el deporte, el patrimonio, la cultura, la historia, y la oferta de sol y playa" de la provincia será la protagonista, contado por Miradas Viajeras.

Junto a su equipo, se une a la provincia para preparar "un viaje y un hito único que permitirá conocer todos los secretos de un territorio fascinante". "Por primera vez en la historia, un programa de radio va a hablar durante diez horas sin interrupciones y en directo sobre una provincia. Esa responsabilidad recae en Fernando Valmaseda, director del programa", remarca Destino Huelva-

De este modo, desde las 10,00 y hasta las 20,00 horas, Valmaseda y su equipo "se embarcarán en una travesía que llevará a los seguidores por los rincones, secretos, leyendas y lugares emblemáticos de una provincia con mucho que mostrar".

"Cultura, patrimonio, gastronomía, historia, pero, sobre todo, testimonios y relatos de quienes mejor conocen la provincia: sus gentes. Este peculiar maratón radiofónico sobre la provincia de Huelva pretende dar a conocer el territorio de una manera personal, cercana e íntima, hablando con quienes viven el día a día en sus pueblos, su sierra o sus playas", ha remarcado la agencia.

El maratón se podrá seguir en vivo asistiendo al salón de actos, cuya entrada es libre hasta completar aforo. También se podrá seguir vía streaming a través de los perfiles de Agencia Destino Huelva y desde la web de Capital Radio.

Además, durante todo el día, en los aledaños de la sede de la Diputación se van a montar diferentes stands con información turística de la provincia, para "disfrutar de una genuina feria de turismo", pudiendo conocer además, 'Erasé Una vez la Provincia de Huelva. Una provincia de Cuento', a través de 15 imágenes de la provincia con visita guiada que podrá reservar en la página de Platalea.com.