El PSOE lamenta "el fracaso en las ayudas al bono turístico" y asegura que "Marín da la espalda a Cádiz"

CÁDIZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada en el Parlamento de Andalucía y portavoz de Empleo del PSOE, Noelia Ruiz, ha lamentado que la Junta de Andalucía haya sumado "un nuevo fracaso estrepitoso" con el Bono Turístico y ha exigido al líder de Cs, Juan Marín, y al presidente, Juanma Moreno, "que impulsen de una vez planes de ayuda con recursos propios y que sean efectivos para apoyar al sector turístico de la provincia de Cádiz y de la comunidad autónoma".

Según ha explicado el PSOE en una nota, la parlamentaria ha criticado que Marín "le haya dado la espalda a su provincia" y ha afirmado que el bono turístico, "vendido a bombo y platillo" por la Junta con un crédito inicial de ocho millones de euros para toda Andalucía, "se ha quedado al final en dos millones de euros, es decir, apenas un 25 por ciento".

En el caso de la provincia de Cádiz, los datos son "demoledores" y "ponen en evidencia el fiasco en la gestión" de la Junta, puesto que "de los 697.000 euros iniciales, el Gobierno andaluz sólo ha ejecutado 84.000 euros, es decir, el 12 por ciento".

La diputada socialista ha recordado que las cifras "vienen a confirmar las sospechas que el PSOE ya venía trasladando desde el principio de esta medida, una medida que parecía positiva porque podía suponer una ayuda notable para las agencias de viajes y para los alojamientos turísticos".

"Pero claro, si la Junta anuncia poco dinero, luego pone una cantidad inferior a la que se dijo inicialmente y al final ejecuta incluso menos todavía, pues queda lo que queda: una decepción para el sector, que sin duda merecía un respaldo mayor", ha mantenido.

Ruiz ha afirmado que ese 12 por ciento de ejecución del Bono "puede generar lógicamente frustración en el sector al ver que no se cumplen las expectativas creadas" y ha reclamado a Juanma Moreno "que asuma la responsabilidad de tirar del carro y poner encima de la mesa iniciativas, planes y ayudas que vengan a reforzar la posición del sector, a mejorar su competitividad y a seguir escalando en este proceso de recuperación".

"Lo que no puede ser es que la Junta se ponga de perfil, no aporte recursos propios y se apropie de los planes que impulsa el Gobierno, eso no es de recibo cuando Andalucía ha recibido la mayor cantidad de dinero de su historia gracias a Europa y al Gobierno", ha recordado.

En este sentido, ha reconocido que ve "muy pobre" que el balance de la Junta en materia de apoyo al sector turístico "se limite a mencionar los 72 millones de euros que envía el Gobierno a Andalucía a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, que traen 9 millones de euros a Conil, Jerez y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra".

"Juanma Moreno tiene que decir si la Junta va a aportar algo y si va a arrimar el hombro, o si por el contrario va a seguir en el camino de la indolencia maquillada con la propaganda y el autobombo pagados con dinero público", ha subrayado.