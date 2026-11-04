Ronda refuerza en la World Travel Market su apuesta por consolidar el mercado británico

Ronda en WTM de Londres - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Ronda (Málaga) vuelve a estar presente en la World Travel Market, la WTM, de Londres, una de la principales citas internacionales del sector turístico. Así, la empresa municipal Turismo de Ronda SA, participa en el evento, de la mano del concejal de Turismo, Ángel Martínez, y parte de su equipo de profesionales.

El objetivo principal, según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado, "es reforzar la apuesta de la ciudad, representada en esta feria de mano de la Junta y la Diputación; por consolidar el mercado británico, un mercado prioritario para el destino, bajo el propósito de fortalecer la promoción exterior de la ciudad, favorecer las pernoctaciones y generar nuevas oportunidades para el sector turístico local".

Ronda, en concreto, está presente en el espacio de la Junta, de Turismo de Andalucía, con una superficie de 575 metros cuadrados, en el que participan medio centenar de empresas andaluzas y las ocho diputaciones provinciales de la Comunidad.

Además, la ciudad del Tajo y su oferta, entre la que destaca el Puente Nuevo sobre el Tajo y el Camino del Desfiladero del Tajo, por el fondo de la garganta, son protagonistas en las acciones de street marketing, con imágenes del destino en plena calle, en concreto, mediante dos pantallas en el Wall of Fame at the London Palladium y en Leicester Square.

Martínez ha señalado que "Ronda tiene que estar donde se toman decisiones sobre los grandes mercados turísticos internacionales. Londres no es únicamente un escaparate; es un lugar para trabajar junto a la Junta, la Diputación y el sector profesional para conseguir que el conocimiento y el atractivo que ya tiene Ronda se traduzcan en más estancias, más actividad económica y más oportunidades de empleo en nuestra ciudad".

Además, ha destacado que Ronda, "lógicamente se beneficia de la tendencia en la provincia, que entre enero y septiembre de este año, recibió 904.241 viajeros hoteleros británicos, que generaron 4.496.347 pernoctaciones, con incrementos respectivos del 3,6% y del 3,1%. A ello se suman 2.526.009 llegadas procedentes del Reino Unido al aeropuerto Málaga-Costa del Sol, un 4% más".

"El mercado británico ocupa, además, la primera posición internacional provincial tanto en pernoctaciones como en llegadas aeroportuarias", ha valorado Martínez.

Respecto a Ronda ha recordado que Reino Unido continúa siendo el segundo mercado internacional hotelero. En el mismo período señalado, de enero a septiembre de este año, se han contabilizado 11.942 viajeros británicos y 24.480 pernoctaciones.

"Estos datos nos indican dónde tenemos que trabajar. Venimos de un 2025 en el que el mercado británico había crecido con fuerza y ahora tenemos que recuperar ese impulso. La respuesta no puede ser reducir la promoción, sino intensificarla de manera selectiva en un mercado que sigue creciendo en la Costa del Sol y que tiene una conexión extraordinaria con Málaga", ha valorado el responsable de Turismo de Ronda SA.

En 2025, esta cifra de viajeros fue de 18.372, un 6,9 % del total, después de crecer este mercado un 31,4 % respecto al año anterior. Los propios registros municipales de la Oficina de Turismo muestran además el marcado carácter internacional del destino: de las 141.305 personas atendidas durante 2025, el 54,1 % fueron extranjeras y Reino Unido se situó entre las principales nacionalidades europeas.