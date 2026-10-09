El sector hotelero prevé una ocupación para el puente del 12 de octubre del 83%, por debajo de 2025

Archivo - Hotel en Ayamonte. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE. - Archivo

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de la provincia de Huelva prevé una ocupación para el puente del 12 de octubre del 83,58%, lo que supone un descenso con respecto a los datos de 2025, que alcanzaron el 86,8%.

Así lo ha indicado el secretario general de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), Rafael Barba, en un audio remitido a los medios de comunicación, donde ha señalado que, pese al descenso, las previsiones "superan en dos puntos el cierre de septiembre" y se sitúan ligeramente "por encima de los datos de ocupación del mes de octubre".

Por otro lado, Barba ha indicado que en turismo rural, la previsión ronda el 58,3% frente al 58,8% del año pasado, "apenas medio punto menos que lo que se hizo el año pasado".

"Seguimos hablando de niveles de ocupación elevados aunque dentro de una moderación de la demanda. Todos los meses de la temporada han cerrado por debajo del año pasado, pero el puente supone un ligero repunte respecto a la evolución de octubre", ha subrayado.

No obstante, el secretario general ha advertido de que "conviene relativizar este dato puntual", ya que "una noche más en el conjunto del puente influye en la media, pero unas fechas concretas no bastan para confirmar un cambio de tendencia que se ha mantenido durante toda la temporada respecto a la moderación en la demanda".

"Afortunadamente, el sector ha salido a trabajar para alargar la temporada, manteniendo la actividad incluso hasta finales de octubre en un porcentaje importante de camas operativas. Esto permite un avance notable hacia la desestacionalización de nuestra provincia, pero para consolidar esta prolongación o esta tendencia, el sector, como ya hemos repetido en múltiples ocasiones, necesita el apoyo de las administraciones, tanto en promoción como, especialmente, en la mejora de las comunicaciones que ayuden a mantener la demanda más allá del verano", ha concluido.