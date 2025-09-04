Trabajadores del sector del comercio de Motril (Granada) se oponen a la nueva zona de afluencia turística

MOTRIL (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores del sector del comercio en Motril han mostrado su rechazo a la implementación desde el pasado julio de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en esta ciudad de la costa de Granada en distintas asambleas celebradas en la sede de CCOO, que ha pedido en este contexto al Ayuntamiento motrileño "a sentarse con las partes implicadas".

Se trata, según ha indicado CCOO en una nota de prensa, de poner las bases para "decidir, de manera conjunta, el futuro de la ZGAT", en tanto desde este sindicato entienden que "no se puede decidir a espaldas de la sociedad". En este sentido, si el gobierno municipal, de PP y Más Motril, "mantiene su negativa a reunirse con los agentes sociales, anuncian "todas las acciones necesarias para que se escuchen las demandas de la ciudadanía".

En concreto, CCOO Servicios ha informado de que abrirá distintas vías de actuación: judicial, diálogo institucional y movilización social. Su secretario general en Granada, Roberto Ariza, ha valorado como un éxito la convocatoria de estas asambleas "no solo por la alta participación, sino también por la oportunidad de escuchar de primera mano las reivindicaciones y la situación" de los trabajadores tras la aplicación de esta medida, "que entró en vigor el pasado mes de julio y que impide la conciliación, al pasar de trabajar 16 domingos y festivos al año, a más del doble".