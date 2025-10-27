Turismo.-AMP.-Sevilla refuerza su proyección internacional con cuatro rutas con Berlín, Lyon, Milán y Ámsterdam

El subdelegado del Gobierno, en el centro, junto a la delegada municipal de Turismo, Angie Moreno, el director del aeropuerto, Sergio Millanes -primero por la izquierda- y responsables de la aerolínea. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla ha acogido este lunes el acto inaugural de las nuevas rutas de easyJet, que conectarán la capital andaluza con Berlín, Lyon, Milán Malpensa y Ámsterdam, "fortaleciendo así la conectividad internacional de la ciudad y su posicionamiento como uno de los grandes destinos turísticos europeos". El acto se ha celebrado con motivo de la llegada del primer vuelo procedente de la capital alemana.

Así lo ha destacado el Consistorio en una nota de prensa. Con estas nuevas conexiones, easyJet amplía su capacidad en el aeropuerto hispalense en un 58% respecto a la temporada de invierno anterior, alcanzando un total de 200.000 asientos disponibles. Esta expansión supone la incorporación de más de 80.000 nuevos asientos y la consolidación de Sevilla como un "punto estratégico" en la red de la aerolínea en España.

En este sentido, la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado que "esta ampliación representa un paso firme en la estrategia de internacionalización de Sevilla, impulsada desde el Ayuntamiento en colaboración con Aena y el sector turístico local".

"Estas nuevas rutas no solo refuerzan nuestra conectividad aérea con grandes capitales europeas, sino que también amplían las oportunidades de crecimiento económico, cultural y laboral para la ciudad. Cada nueva conexión es una puerta abierta para la llegada de visitantes, el intercambio cultural y la creación de empleo en sectores clave como la hostelería, el comercio y la cultura", ha destacado Angie Moreno.

De igual manera, la edil de Turismo ha añadido que este avance "es el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento, mediante la estrategia de Turismo y Cultura, con aerolíneas, instituciones y el sector privado", con el objetivo de seguir posicionando a Sevilla "como una ciudad abierta, sostenible y con una oferta cultural y patrimonial de primer nivel".

Asimismo, Moreno ha señalado que "el incremento del tráfico aéreo tiene un impacto directo en la economía local", contribuyendo a la desestacionalización del turismo y favoreciendo la consolidación de empleos estables en la industria turística.

Por su parte, el subdelegado del gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha celebrado la llegada de las nuevas rutas y lo ha puesto como ejemplo del "crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo" del aeropuerto. Ha relacionado la noticia con la ampliación finalizada en 2023 que contó con 80 millones de euros de presupuesto por parte del Gobierno.

En esta línea, ha destacado que el mes de septiembre ha cerrado con más de 940 toneladas de negocio, lo que supone un 6 % más respecto al mismo mes del año anterior. A la par que ha confirmado que "se está trabajando" en el proyecto de una nueva terminal para las mercancías.

Estas nuevas rutas, que operarán con dos frecuencias semanales, complementan las ya existentes de easyJet hacia Basilea, Ginebra y Londres-Gatwick, ampliando las posibilidades de conexión directa entre Sevilla y los principales centros urbanos europeos.