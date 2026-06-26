Avacor pide una regulación "equilibrada y homogénea" para todos los modelos de alojamiento turístico

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas y Alojamientos de Córdoba (Avacor) va a solicitar a las administraciones públicas una regulación equilibrada y homogénea para todos los modelos de alojamiento turístico, tras "constatar que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) soportan gran parte de las restricciones regulatorias mientras otras modalidades, hoteles y apartamentos turísticos, continúan incrementando exponencialmente su presencia en Córdoba".

Así, desde Avacor han apuntado en una nota que, "según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía, desde la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio en 2024 se han cancelado alrededor de mil Viviendas de Uso Turístico en la provincia, de las que la mayoría corresponden a la capital", a lo que han agregado que "estas cifras sitúan a Córdoba entre las provincias andaluzas con mayor número de cancelaciones registradas durante los últimos dos años".

Para Avacor, "estos datos evidencian el importante esfuerzo de regularización realizado por la administración y por los propietarios que cumplen la normativa". Sin embargo, la asociación considera que "el debate sobre el alojamiento turístico no puede centrarse exclusivamente en las Viviendas de Uso Turístico, ya que la capacidad alojativa de la ciudad continúa creciendo mediante otras modalidades que no están sujetas a las mismas limitaciones administrativas, ni moratorias". "Las cifras demuestran que las VUT están siendo objeto de un importante proceso de control y depuración", han subrayado.

Sin embargo, "mientras cientos de viviendas han sido canceladas desde 2024, hoteles y apartamentos continúan creciendo y ampliando la oferta turística de la ciudad", ha señalado la presidenta de Avacor, Raquel Sánchez.

La asociación considera que "el crecimiento turístico debe ir acompañado de una planificación equilibrada que garantice la convivencia, la calidad de la oferta y la igualdad de condiciones para todos los operadores".

"OFERTAS SIN CONTROL"

Además, Avacor ha mostrado su "preocupación por la existencia de ofertas que continúan comercializándose a través de plataformas internacionales de reservas, canales digitales y páginas web especializadas sin que exista un control suficientemente eficaz sobre el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa turística y urbanística, centrándose este control exclusivamente en las VUT registradas legalmente".

Ante ello, la entidad cree que "la permanencia de anuncios que pudieran carecer de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, autorización urbanística o cualquier otro requisito legal genera una situación de competencia desleal frente a quienes sí cumplen con todas sus obligaciones administrativas, fiscales y de seguridad".

Por tanto, han solicitado "una mayor coordinación entre las plataformas de comercialización, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba para reforzar la supervisión de la oferta anunciada y garantizar que todos los operadores compitan bajo las mismas reglas".

Al respecto, Castro ha afirmado que "la inmensa mayoría de los propietarios cumplen con la normativa", pero ha reclamado que "quienes no lo hacen no puedan obtener ventajas competitivas frente a quienes realizan inversiones, generan actividad económica y cumplen rigurosamente con todas las exigencias legales".