Turismo Costa del Sol acerca el destino a compradores internacionales con un post tour

Agentes de viajes y turoperadores internacionales en el post tour organizado por la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha colaborado con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía en la organización de un post tour dirigido a agentes de viajes y turoperadores internacionales, como continuación del Foro Flamenco y Cultura.

La acción ha contado con la colaboración de Turespaña, a través de sus Oficinas Españolas de Turismo, y tiene como objetivo acercar la oferta de la provincia de Málaga a profesionales con capacidad de prescripción y comercialización en mercados internacionales estratégicos.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de promoción internacional de Andalucía, orientada a consolidar su posicionamiento como destino turístico competitivo en algunos de los principales mercados emisores de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y el Pacífico Asiático.

Se trata de mercados de especial interés por su volumen de viajes internacionales, su capacidad de gasto y su afinidad cultural y empresarial con España.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el contacto directo con el destino sigue siendo una de las herramientas más eficaces para que los profesionales conozcan de primera mano todo aquello que la Costa del Sol puede ofrecer a sus clientes".

"Este tipo de acciones nos permite trasladar una visión completa del destino y favorecer futuras oportunidades de comercialización en mercados estratégicos", ha añadido.

A lo largo del post tour, los participantes han tenido la oportunidad de conocer la riqueza turística, cultural y gastronómica de la provincia de Málaga, completando la experiencia iniciada durante el Foro Flamenco y Cultura.

El programa ha combinado el intercambio profesional desarrollado en el encuentro con un acercamiento directo a la oferta del destino, facilitando una mejor comprensión de sus recursos y de su potencial para distintos perfiles de viajeros.

La acción responde a una estrategia que apuesta por combinar la participación en foros especializados con experiencias en destino dirigidas a profesionales del sector.

Este formato ha permitido reforzar el conocimiento de la oferta turística de la Costa del Sol y ha generado un mayor vínculo con agentes de viajes y turoperadores responsables de la creación y comercialización de productos turísticos.

"Queremos que quienes diseñan y comercializan viajes puedan vivir el destino y conocer de cerca aquellos elementos que hacen única a la Costa del Sol", ha remarcado González.

"La combinación de patrimonio, cultura, gastronomía y experiencias constituye uno de nuestros principales factores de diferenciación y un argumento de gran valor para seguir posicionándonos en el mercado internacional" ha apostillado.

Turismo Costa del Sol continúa impulsando acciones de promoción dirigidas a profesionales internacionales, favoreciendo el conocimiento directo del destino y reforzando su posicionamiento en mercados prioritarios para la estrategia de internacionalización de la provincia.