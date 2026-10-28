ITH y Aehcos abordan claves para reducir los costes energéticos y mejorar la eficiencia de los hoteles - AEHCOS

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en colaboración con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ha celebrado una nueva jornada de ITH Hotel Energy Meetings, un encuentro dirigido a profesionales del sector hotelero para abordar los principales desafíos de la gestión energética y acercar soluciones prácticas que permitan reducir consumos, optimizar costes y avanzar en la sostenibilidad de los establecimientos.

La jornada ha reunido a representantes de establecimientos como Soho Boutique Hoteles, Gran Hotel del Coto y Hotel NH Málaga, junto a empresas especializadas en energía y tecnología, para analizar cómo abordar la rehabilitación energética de un hotel, desde la identificación de las necesidades y la planificación de las inversiones hasta la incorporación de soluciones para la climatización, el agua caliente sanitaria, la iluminación y el control de las instalaciones, han señalado en un comunicado.

La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional de Jonathan Gómez Punzón, director del Área de Turismo del Ayuntamiento; Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de Aehcos; y Coralía Pino, responsable del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de ITH.

El vicepresidente ejecutivo de Aehcos ha incidido en que "la apuesta por la eficiencia energética desde el sector hotelero es vital para contribuir a una de las claves de la sostenibilidad en destinos donde los recursos son limitados, y para ello, es esencial que desde las administraciones públicas se tenga la visión y la estrategia de programar convocatorias de ayudas, incentivos o bonificaciones que estimulen el desarrollo de las empresas, con soluciones innovadoras y de digitalización para reducir sus consumos eficientando así sus operaciones".

Por su parte, Pino ha destacado "la importancia de abordar la eficiencia energética desde una visión integral, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada establecimiento".

En este sentido, ha señalado que "la eficiencia energética no consiste únicamente en sustituir equipos o incorporar nuevas tecnologías, sino en analizar los consumos, establecer prioridades, ejecutar las actuaciones adecuadas y medir sus resultados. Una buena gestión es fundamental para conseguir ahorros reales y sostenibles en el tiempo".

A continuación, Coralía Pino ha presentado el Programa de Rehabilitación Energética en Establecimientos Turísticos ITHSaveHotel, subvencionado por la Secretaría de Estado de Turismo, una iniciativa que facilita a los hoteles el acceso a asesoramiento especializado para identificar oportunidades de mejora, evaluar la viabilidad de las actuaciones y avanzar en la rehabilitación energética de sus instalaciones.

Han valorado que los datos reflejan el potencial de estas actuaciones para mejorar la competitividad hotelera. Los proyectos analizados han conseguido un ahorro económico medio superior a los 120.000 euros anuales, acompañado de una reducción del consumo energético de aproximadamente 760.200 kWh al año y una disminución de las emisiones de 202 toneladas de CO2 anuales por proyecto.

Como ejemplo de aplicación práctica, José María Bajo, CEO del Gran Hotel del Coto, ha compartido la experiencia de su establecimiento a través del caso de éxito ITHSaveHotel 'Del diagnóstico a la actuación en un hotel', mostrando cómo trasladar las necesidades energéticas de un establecimiento a medidas concretas de mejora.

El primer bloque técnico ha estado dedicado a las estrategias que permiten transformar las mejoras de eficiencia energética en ahorros económicos para los hoteles.

Entre otros, han participado Manuel Castro, director de Operaciones y Grandes Cuentas de Remica; Mónica de Tomás, gestora sénior del sector Hostelería y Servicios de la Dirección Comercial de GLP España de Repsol.

Estas intervenciones han dado paso a una mesa de expertos centrada en qué debería hacer primero un hotel que quiere reducir sus costes energéticos, en la que se han abordado los principales criterios para identificar las actuaciones prioritarias, valorar su viabilidad y establecer una estrategia de mejora adaptada a las características de cada establecimiento.

La segunda parte de la jornada se ha centrado en la renovación de las instalaciones térmicas, uno de los principales ámbitos de actuación para reducir el consumo energético de los hoteles. Entre otros, han participado Ferrán González, director nacional de Ventas de Bosch; Alejandro Serrano, ingeniero de Prescripción de Andalucía y Badajoz de LG Electronics Spain; y Juan Antonio Corrales, jefe de Ventas Zona Sur de Mitsubishi Heavy Industries.

El bloque ha concluido con una mesa de expertos en la que Alejandro Romero, director técnico de Soho Boutique Hoteles, ha participado junto a los representantes de Bosch, LG Electronics Spain y Mitsubishi Heavy Industries para analizar por qué la climatización y el agua caliente sanitaria concentran una parte importante de los retos energéticos de los hoteles.

Durante el debate se han abordado las alternativas tecnológicas disponibles para optimizar el funcionamiento de estas instalaciones, reducir los costes asociados y adaptar las soluciones a las necesidades operativas de los establecimientos.

Por otro lado, la jornada ha incorporado un tercer bloque centrado en el papel de la digitalización, la monitorización y el mantenimiento como herramientas para mejorar la eficiencia energética y la gestión operativa de los hoteles en el que han participado Enrique Valer, responsable nacional de Cuentas Hoteleras de Signify, y José Luis Bernadaus, responsable de Proyectos y Prescripción de ItalsanTech

Ambas intervenciones han dado paso a una mesa de expertos bajo el título 'Del dato a la acción: cómo anticipar consumos e incidencias en la operación hotelera', en la que ha participado Antonio Guerrero, jefe de Mantenimiento del Hotel NH Málaga, junto a los representantes de Signify e ItalsanTech.

Como cierre del encuentro, se han presentado diez aprendizajes para abordar la rehabilitación energética de un hotel, poniendo el foco en la necesidad de combinar una planificación adecuada, soluciones tecnológicas adaptadas y un seguimiento continuo de los resultados obtenidos.

Por último, han valorado que, con esta jornada, ITH continúa acercando al sector hotelero herramientas, conocimiento y experiencias prácticas para avanzar hacia una gestión energética más eficiente, en la que la reducción de costes, la modernización de las instalaciones y la sostenibilidad contribuyan a reforzar la competitividad de los establecimientos.